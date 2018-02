Все нерешённые проблемы, стоящие перед миром, обусловлены отказом Соединённых Штатов, а иногда и их европейских союзников, согласиться предоставить другим странам прво на экономический прогресс. Чтобы как-то замедлить распад империи, Вашингтон без колебаний использует самые грязные методы.

Вспомним последние годы существования СССР. Этот колосс рухнул, отбросив экономику своих народов на несколько десятилетий назад, снизив среднюю продолжительность жизни более чем на двадцать лет и вызвав распад ряда своих союзников. Но в это же время встал вопрос о том, как этот катаклизм скажется на другой империи ХХ века – Соединённых Штатах.

Известный российский политолог Игорь Панарин предсказывал распад Соединённых Штатов на пять независимых государств согласно этническим признакам. Некоторые считали, что он просто спроецировал на США предсказания французского политолога Элен Каррер д’Анкосс, сделанные ею в отношении СССР. Этот сценарий не был реализован, тем не менее, он определил будущее всего постсоветского пространства.

Стараясь избежать распада страны, президент Джордж Буш решает покончить с военными методами ведения холодной войны. Сначала путём проведения операции «Буря в пустыне» он вынуждает мир признать мировую гегемонию США, а затем сокращает вооружённые силы страны в два раза. В надежде обеспечить стране мир и процветание, он начинает вести новую политику, направленную на то, чтобы в зародыше душить своих конкурентов. И хотя никто в то время не мог себе представить, что Россия в ближайшем будущем сможет возродиться, его советник левый радикал Пол Вулфовиц убедил его в необходимости укреплять Европейский союз.

Напуганная призраком распада Республиканская партия получает большинство в Палате представителей и навязывает всей стране свой Договор (Contract with America). Этот договор обязывал президента от демократической партии Билла Клинтона перевооружить страну и включить бывшие страны Варшавского Договора в Атлантический альянс. Однако никаких врагов у США не было и, следовательно, причин для перевооружения и увековечения НАТО тоже не существовало. Конгресс не внял устремлениям Буша старшего и Билла Клинтона к созданию мира, где Соединённым Штатам, лишённым соперников, была уготована роль движущей силы мировой экономики. Наоборот, в Конгрессе считалось, что Пентагон должен воспользоваться распадом Советского Союза и распространить своё доминирование на всю планету.

После принятия закона о перевооружении с согласия, но без политической воли президента Клинтона, Пентагон был вовлечён в войны против Югославии. Это вмешательство быстро распространяется на всю НАТО, и последняя вступит после этого в войну с будущей Сербией.

В 2000 г. В рамках проекта «Новый американский век» публикуется программа «Перестройка американской обороны».

Одновременно члены запасного Правительства [1] (Дик Чейни, Дональд Рамсфельд, Джеймс Уолси и др.) выдвигают проект «Новый американский век» (Project for the New American Century). Этот проект предусматривал [2] :

оборону страны;

одновременное ведение нескольких победоносных войн (победа оправдывает конфликт);

использование вооружённых сил в обычных ситуациях (главным образом, для охраны транснациональных компаний, осуществляющих добычу и перевозку нефти)

преобразование вооружённых сил согласно изменениям военной доктрины.

Выдержки, приведённые на презентации адмирала Цебровски на конференции в Пентагоне 23 июля 2003 г. Слева сиреневым цветом обозначена территория, на которой все государства должны быть уничтожены.

Только посвящённые знали в то время, что четвёртым пунктом предусматривалась стратегия, разработанная протеже Рамсфельда, будущим руководителем Бюро преобразования вооружённых сил (Office of Force Transformation) в Пентагоне адмиралом Артуром Цебровски [3]. Эта стратегия изучалась во всех военных академиях с конца 2001 г., а в 2004 г. она была откорректирована помощником Цебровски Томасом Барнеттом [4]. Эта стратегия использовалась сразу после терактов 11 сентября для последовательного уничтожения государств на Большом Ближнем Востоке (Greater Middle East) под различными предлогами, маскирующими истинные намерения.

Сегодня запланированное в 1995 г. перевооружение и Новая карта Пентагона (Pentagon’s new map), внедряемая на Большом Ближнем Востоке начиная с 2001 г., находятся на последнем издыхании. В то время, когда Соединённые Штаты направляли главную часть своих доходов на разрушение мусульманского мира, другие страны, в числе которых Россия и Китай, тем временем развивались. Сегодня вооружённые силы США не являются первыми в мире.

Кстати, это признали и президент Трамп в своей Стратегии национальной безопасности, и министр Обороны Джеймс Мэттис в своём выступлении 17 января в Университете Джона Хоппкинса [5]. Они явно не признают своего отставания, но во главу угла ставят «восстановление (своего) военного превосходства», что, в сущности, то же самое.

Государство Военные расходы в 2015 г. (источник SIPRI) США 611 миллиардов долларов Китай 215 миллиардов долларов Россия 69 миллиардов долларов Саудовская Аравия 63 миллиардов долларов Индия 65 миллиардов долларов

Из приведённых данных видно, что военные расходы США в девять раз больше военных расходов России. Однако эффективность их вооружённых сил крайне низкая [6]. В Сирии и Ираке Пентагон развернул против ИГИЛ около 10000 человек, из которых треть военнослужащие, а остальные «контрактники» (наёмники) из частных военных компаний. Успехи от их вооружённого вмешательства плачевные, а расходы в семь раз больше, чем у России. И Дональд Рамсфельд, успешно реформировавший руководимую им транснациональную компанию Gilead Science, министерство Обороны так и не смог реформировать – денег потрачено много, а толку никакого.

Вооружений в США производится много, но они устаревшие по сравнению с российскими и китайскими. Американские инженеры не способны создавать новые вооружения, о чём свидетельствует срыв программы по созданию F-35. Всё, на что они способны, так это подновить старые образцы и выдать их за новые. Как отметил президент Трамп в своей Стратегии национальной безопасности, проблема состоит в разрушении системы организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и почти поголовной коррупции при закупках Пентагоном вооружений. Оборонная промышленность автоматически сбывает всё, что производит, при этом министерство Обороны не знает точно, какая продукция реально необходима [7].

И с какой стороны эту проблему ни рассматривай, американские вооруженные силы всё равно останутся бумажным тигром, и нет никакой надежды на то, что в ближайшем будущем они будут реформированы, и ещё меньше, что они превзойдут своих российских и китайских конкурентов.

Избрание Дональда Трампа президентом обусловлено, прежде всего, осознанием бесспорного упадка. Единственным способом не допустить снижения уровня жизни в США – это немедленно расстаться с мечтой о мировой Империи и вернуться к республиканским идеям 1789 г. , то есть идеям, изложенным в Биле о правах.

За последние шестнадцать лет все основные проблемы американского общества росли по экспоненциальному закону. Например, потребление наркотиков, до сих пор бывшее уделом нацменьшинств, стало эпидемией среди белых [8]. Борьба против употребления опиум-содержащих препаратов стала делом национальной безопасности, а владение оружием - первой необходимостью. Речь не идёт о конституционном праве противостоять возможным злоупотреблениям государства или отражении ковбоями нападений бандитов. Теперь опасаются массовых протестов. За время трёх последних «чёрных пятниц» вместо мобильных телефонов наиболее ходовым товаром стало оружие. В 2015 и 2016 г. в США ежедневно продавалось 185000 образцов оружия разного рода, тогда как в 2017 г. продавалось более 200000 образцов [9]. Наконец, при наличии финансовой возможности американцы образуют так называемые «компаунды» из лиц одной и той же культурной [10] и классовой принадлежности.

От того, согласятся США с их сегодняшним статусом или нет, зависят их отношения с другими странами [11]. А Дональд Трамп сегодня сталкивается с той же ситуацией, с какой в своё время столкнулся Михаил Горбачёв.