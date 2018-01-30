[Выдержки о внешней политике США]

Г-н Спикер, г-н Вице-президент, члены Конгресса, г-жа Первая леди Соединенных Штатов, мои друзья американцы!

* * * * Америка также наконец перевернула остававшуюся открытой в течение десятилетий страницу несправедливых торговых соглашений, от которых страдало наше благосостояние и которые выводили из страны наши компании, наши рабочие места и наше богатство. Наш народ потерял свои богатства, и мы возвращаем их.

Эра экономической капитуляции полностью завершилась.

Впредь мы ожидаем, что торговые отношения будут честными и взаимовыгодными.

Мы будем работать над тем, чтобы исправить невыгодные торговые сделки и заключить новые. И они будут выгодными, они будут справедливыми.

И мы защитим американских рабочих и американскую интеллектуальную собственность путем соблюдения наших торговых правил.

* * * * В последние месяцы моя администрация проводила активные встречи и с демократами и с республиканцами, чтобы выработать двухпартийный подход к иммиграционной реформе…

Вот четыре основы нашего плана:

Первая основа нашего плана – щедрое предложение пути к гражданству 1,8 миллиона нелегальных иммигрантов, которых сюда привезли родители в детском возрасте. Это охватывает почти в три раза больше людей, чем у предыдущей администрации. По нашему плану те из них, кто соответствует требованиям к образованию и работе и демонстрирует положительные моральные качества, смогут стать полноправными гражданами Соединенных Штатов в течение 12 лет.

Вторая основа – полная безопасность границы. Это означает построение великой стены вдоль южной границы и это означает предоставление работы большему количеству героев… чтобы охранять безопасность наших общин. Принципиально, что наш план закрывает ужасные лазейки, используемые преступниками и террористами чтобы проникнуть в нашу страну… и в конечном итоге это положит конец неприемлемой и опасной практике “поймал – отпустил”.

Третья основа – прекращение визовой лотереи, программы, которая произвольно вручает наши зеленые карточки без учета умений, заслуг или безопасности американских людей. Пришло время начать движение к иммиграционной системе, основанной на заслугах, той, которая принимает людей умелых, готовых трудиться и вносить вклад в наше общество, тех, кто будет любить и уважать нашу страну.

Четвертая – и последняя – основа защищает семьи путем прекращения “цепной миграции”. При современной несовершенной системе один иммигрант может привести за собой практически неограниченное количество дальних родственников. В соответствии с нашим планом мы уделяем первостепенное внимание ближайшим родственникам, ограничивая спонсорство супругами и несовершеннолетними детьми. Эта жизненно важная реформа необходима не только для нашей экономики, но и для нашей безопасности и для будущего Америки.

* * * *

По мере того, как мы возрождаем силу Америки и ее уверенность в себе, мы также восстанавливаем наши силы и позиции за рубежом.

Во всем мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами, а также с соперниками, такими как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям. Сталкиваясь с этими ужасными опасностями, мы знаем, что слабость – самый верный путь к конфликту, а превосходство в силах – верное средство обеспечения действенной и непреодолимой защиты.

По этой причине я прошу Конгресс положить конец опасному оборонному секвестру и полностью финансировать наши великие вооруженные силы.

В качестве составляющей нашей обороны мы обязаны модернизировать и перестроить наш ядерный арсенал в надежде, что он никогда не будет задействован, но будет настолько мощным, что сдержит любой акт агрессии со стороны любой страны или кого бы то ни было еще. Возможно, когда-то в будущем наступит волшебный момент, когда страны мира соберутся вместе, чтобы уничтожить свое ядерное оружие. К сожалению, мы еще далеко от него, и это печально.

В прошлом году я также пообещал вести работу с нашими союзниками над тем, чтобы стереть ИГИЛ с лица земли. Год спустя я с гордостью сообщаю, что антитеррористическая коалиция освободила практически 100 процентов территории, когда-то захваченной этими головорезами в Ираке, Сирии и других регионах. Однако предстоит еще много работы. Мы продолжим нашу борьбу до тех пор, пока ИГИЛ не будет повержен.

* * * * Террористы, которые отваживаются на такие действия, как подрывы гражданских госпиталей, являются порождением зла. У нас нет выбора, кроме как уничтожать их при любой возможности. Когда это необходимо, мы должны их задерживать и допрашивать. Но мы должны ясно понимать: террористы – не просто преступники. Это незаконные вражеские комбатанты. И когда они захвачены за границей, к ним следует относиться как к террористам, какими они и являются.

В прошлом мы необдуманно отпустили много сотен опасных террористов, чтобы снова встретиться с ними на поле боя, включая лидера группировки ИГИЛ аль-Багдади, которого мы захватили… кто у нас был в руках, и кого мы выпустили.

Поэтому сегодня я выполняю другое обещание. Я только что дал распоряжение министру обороны Маттису, который отлично выполняет свою работу (спасибо ему), пересмотреть наши военные правила содержания под стражей и оставить следственные изоляторы в заливе Гуантанамо действующими.

Я прошу Конгресс обеспечить, чтобы в борьбе с ИГИЛ и “Аль-Каидой” у нас и в дальнейшем были все необходимые полномочия для задержания террористов – где бы мы их ни преследовали и где бы мы их ни находили. И во многих случаях они будут содержаться в Гуантанамо-Бей.

Наши войска в Афганистане также действуют в соответствии с новыми правилами. Наряду с их героическими афганскими партнерами наши военные больше не ограничиваются необоснованными сроками, и мы больше не сообщаем врагам о наших планах.

В декабре я также принял решение, заручившись единогласной поддержкой Сената США всего за несколько месяцев до этого, – я признал Иерусалим столицей Израиля.

Вскоре десятки стран проголосовали в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций против суверенного права Америки на принятие этого решения. В 2016 году американские налогоплательщики щедро выделили этим странам помощь в сумме более 20 миллиардов долларов.

Вот почему сегодня вечером я прошу Конгресс принять законодательство, которое обеспечит, чтобы американские доллары иностранной помощи всегда служили интересам Америки и всегда направлялись исключительно друзьям Америки, а не ее врагам.

В то время как мы укрепляем дружеские отношения во всем мире, мы также вносим ясность в отношении наших противников.

Когда народ Ирана поднялся против преступлений коррумпированной диктатуры, я не стал молчать. Америка поддерживает народ Ирана в его мужественной борьбе за свободу.

Я прошу Конгресс исправить фундаментальные изъяны в ужасном ядерном договоре с Ираном.

Моя администрация также приняла жесткие санкции в отношении коммунистических и социалистических диктатур на Кубе и в Венесуэле.

Но ни один режим не угнетал своих граждан так сильно и беспощадно, как жестокая диктатура Северной Кореи.

Безрассудное стремление Северной Кореи к ядерному оружию очень скоро может стать угрозой для нашей страны.

Мы ведем кампанию максимального давления, чтобы этого не произошло.

Прошлый опыт научил нас: благодушие и уступки только создают условия для агрессии и провокаций. Я не стану повторять ошибки прошлых администраций, которые поставили нас в это чрезвычайно опасное положение.

Достаточно взглянуть на ужасающий северокорейский режим, чтобы понять природу ядерной угрозы США и нашим союзникам.

Отто Вармбиер был прилежным студентом Университета Вирджинии и учился на отлично. Он решил съездить в Северную Корею во время учебно-ознакомительной поездки в Азию. В конце своего пребывания в этой стране замечательный молодой человек был арестован и обвинен в антигосударственных действиях. После позорного процесса Отто был приговорен диктаторским режимом к 15 годам каторжных работ, но затем, в июне прошлого года, его вернули в США – в очень плохом состоянии, почти при смерти. Спустя всего несколько дней после возвращения Отто скончался.

Его замечательные родители Фред и Синди Уормбир присутствуют здесь, вместе с его братом Остином и сестрой Гретой. Вы – свидетели угрозы, нависшей над всем миром, и ваша сила служит источником вдохновения для всех. Большое вам спасибо. Спасибо. Мы обещаем, что мы, американцы, будет чтить память Отто.

Наконец, с нами находится еще один свидетель преступлений этого режима. Его зовут Чи Сон Хо.

В 1996 году в Северной Корее юный Сон Хо страдал от голода. Он решился на кражу угля из железнодорожного вагона, чтобы обменять его на объедки, ведь их было очень трудно раздобыть. В итоге с ним случился голодный обморок прямо на рельсах. Его переехал поезд. Ему пришлось перенести ампутации без обезболивания. Брат и сестра передавали ему все продукты, что у них были, а сами даже ели землю. Они не могли нормально расти. После короткой поездки в Китай Сон Хо подвергли в Северной Корее пыткам. Его истязатели интересовались, не познакомился ли он с христианами. Это действительно произошло, и он решил стать свободным.

В поисках свободы Сон Хо на костылях прошел тысячи миль по всему Китаю и юго-восточной Азии. За ним последовали большинство родственников. Отца поймали при попытке к бегству и замучили до смерти.

Сегодня он живет в Сеуле, оказывает помощь другим перебежчикам, ведет радиопередачу на Северную Корею и рассказывает правду – то, чего режим боится больше всего.

У него уже новый протез, но, Сон Хо, я знаю, что ты решил оставить старые костыли в память о том, какой длинный путь ты проделал. Он нас всех вдохновляет. Спасибо.

История Сон Хо – это свидетельство того, что каждый человек в душе свободен.

Именно это стремление 250 лет назад привело к рождению особенной страны, которую мы теперь называем Америкой. Тогда это было несколько колоний, расположившихся между необъятным океаном с одной стороны и дикой природой с другой. В них проживали удивительные люди, и у них родилась революционная идея – идея самоуправления. Они решили взять судьбу в свои руки и этим вдохновляли весь мир.

Именно на этих принципах основана наша страна. Американцы всегда за них боролись, стремились к их осуществлению и воплощали их в жизнь.