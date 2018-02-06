В Сочи завершил работу Конгресс сирийского национального диалога – первый после разразившегося в 2011 г. кризиса масштабный форум, на котором присутствовало почти 1500 сирийских делегатов, представлявших разные народы, вероисповедания и почти все политические течения Сирии.

Идея созыва сочинского конгресса была предложена Владимиром Путинным и осуществлена при поддержке Ирана, России и Турции [1]. Остальные страны, вовлечённые в конфликт, безосновательно осудили Конгресс и участия в нем не приняли. Сама идея межсирийского диалога исключала их из мирного процесса.

Представлял ли Конгресс национальные меньшинства?

Приверженцы войны очень старались, чтобы не все представители сирийского народа приняли участие в этом Конгрессе. Иностранцы, включая и русских, считают, что национальные меньшинства, проживающие в Сирии, хотят автономии. Прежде всего, это относится к курдам и друзам. Однако такая точка зрения не соответствует многовековой истории Сирии.

Сирия занимает территорию от долины Евфрата до Синая. Кроме основного населения, сирийских арабов, в Сирии проживают многочисленные меньшинства: туркоманы, чеченцы, грузины, бедуины, армяне и много других, не считая упомянутых курдов и друзов. В свою очередь этнические меньшинства разделены по религиозному признаку. Есть те, что исповедуют древние конфессии, например, алавиты, которых сначала обратили в христианство, а затем исламизировали, и есть много христиан всякого рода церквей и мусульман, разделённых на суннитов и шиитов. Территория, занятая Сирией, расположена между пятью морями, так что её не обойти ни торговцам, ни завоевателям. Исторически народы, проживавшие на этой территории, сошлись на проекте единого государства - Сирии. Они поняли, чтобы противостоять захватчикам, нужно сплотиться. И они всегда жили смешанно, так что в начале ХХ века ни одно из меньшинств не имело своей территории. Лишь во время британской, а затем французской колонизации предпринимаются попытки сделать Палестину еврейской страной, Ливан - христианской, а Иорданию - мусульманской. На всём этом обширном пространстве десять лет подряд только сегодняшняя Сирийская арабская республика сохраняет исключительно смешанный состав населения.

Готовя Сочинский конгресс, российские дипломаты сначала думали, что для установления мира достаточно будет ввести в стране федерализацию, предоставив нацменьшинствам автономию. В первом варианте этот конгресс должен был называться «Конгрессом народов Сирии». Однако посовещавшись, они поняли, что история Сирии отличается от истории России и что федерализация страны со смешанным проживанием меньшинств невозможна. Израильтяне, наоборот, придерживались идеи отделения курдов от арабов, а французы хотели отделить христиан от мусульман и т.д. После этого они стали действовать в духе колониальных договоров Сайкса-Пико-Сазонова.

Подстрекаемая Западом Рабочая партия Курдистана (РПК) бойкотировала Конгресс. Однако, вопреки распространённому на западе ошибочному мнению, РПК является исключительно курдской политической партией, которая не получила большого распространения среди сирийских курдов. Традиционно в Сирии любая этническая организация незаконна, а РПК является исключением из этого правила.

Участники Конгресса были либо депутатами, избранными путём тайного голосования, либо лидерами организаций, либо известными людьми. Приглашены были все, никто не был забыт.

Представлял ли Конгресс все политические течения?

Каждая страна, вовлечённая в войну в Сирии, спонсирует тех сирийцев, которые представляют её интересы. Вначале Турция и Саудовская Аравия в Стамбуле создали и финансировали Национальный сирийский совет. Затем после вступления в игру Катара эта организация превратилась в Национальную коалицию сирийских революционных и оппозиционных сил. По мере развития событий создавались другие группы, но все они, так или иначе, являлись инструментами иностранных партий.

Одна такая группа с самого начала отказалась принять участие в Сочинском Конгрессе: Высший комитет по переговорам вопреки своему названию отказался от переговоров. Он расположен в Рияде и представляет саудовские интересы, которые, как это считается в Сирии, отражают интересы бедуинских племён, проживающих в пустынных районах Сирии, Ирака и Саудовской Аравии. Комитет, хотя и разглагольствует перед камерами о демократии, на деле выражает ценности кочевников – трибализм, единую религию и полное пренебрежение к истории.

Отсутствие на Конгрессе Высшего комитета по переговорам свидетельствует о том, что Сирия не может принять ценности такого меньшинства, как бедуины. Ведь с ними нельзя ужиться, хотя в прошлом Саудовское Королевство уживалось с Сирийской арабской республикой. Достатточно вспомнить, что баасист Рияд Хиджаб был завербован французскими спецслужбами и после этого возглавил Высший комитет. В Сирии он занимал посты губернатора, министра, затем председателя Совета министров (но не Премьер-министра, как это утверждают западные СМИ, не понимая сути президентской системы власти). Принадлежа к тому же клану, что и король Аравии, он ещё до начала войны вёл дело к тому, чтобы страна распадалась, и это его полностью устраивало.

Вторая группа физически бойкотировала Конгресс, но сообщила об этом только по прибытии в Сочи и после того, как представилась. В состав группы входили в основном Братья-мусульмане и туркоманы, а спонсировала их Турция. Анкара не решилась сама осудить предвзятость организаторов, в число которых она сама входила, и подговорила своих подопечных на то, чтобы они, отказавшись от участия в Конгрессе, передали свои полномочия турецким дипломатам.

Отказ от участия эта группа объяснила тем, что на эмблеме Конгресса изображен флаг Сирийской арабской республики, а их флаг – флаг французской колонизации, который присутствовал первое время после обретения независимости, – отсутствует. Тем самым они продемонстрировали тупик, в который сами себя загнали: встав под сирийский флаг партии БААС и размахивая флагом колонизации, они выразили презрение к борцам за независимость и приверженность к иностранной оккупации. Но на самом деле это мало что значит, потому что они выражают интересы государства, которое их содержит, то есть Турции. В Стамбул они возвратились, даже не выйдя за пределы аэропорта

Представители почти всех политических фракций, национальных групп и конфессий, за исключением просаудовского Высшего комитета по переговорам и профранцузской РПК, одобрили Заключительную декларацию и создание конституционной комиссии.

Заключены ли на Конгрессе какие-либо межсирийские соглашения?

Конечно, нет, но всё же. Заключительная декларация, включающая двенадцать пунктов, не содержит ничего нового, но она подписана всеми сирийскими фракциями, за исключением отсутствовавших РПК и Высшего комитета по переговорам [2]. Представители внешней оппозиции подняли шум во время выступления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Тем не менее, они приняли Декларацию после того, как их детские выходки были сняты на камеры западных репортёров.

При двух отсутствующих группах и высокой репрезентативности, Конгресс представлял, по меньшей мере, 90% сирийцев, что полностью изменяет дальнейшую работу дипломатов. США, Соединённое Королевство и Франция, как ни старались поднять на смех эту инициативу, не смогли оставить незамеченным достигнутый на этом форуме консенсус.

Шесть лет подряд сирийские фракции ведут в Женеве, Астане и Сочи бесплодные переговоры. Их бессмысленность обусловлена исключительно существованием скрытого плана, поддержанного администрацией Обамы и первыми лицами ООН: полная и безусловная капитуляция Сирийской арабской республики и приведение к власти Братьев-мусульман под защитой НАТО [3].

Ключевые пункты плана Фелтмана Лишение сирийского народа суверенитета;

Упразднение Конституции;

Отстранение от власти президента (а вице-президент исполняет только протокольные обязанности);

По меньшей мере, 120 руководящих лиц объявляются виновными, и им запрещается занимать государственные посты (имеются в виду лица, включённые в санкционные списки Европейского союза);

Управление военной разведки, Управление политической безопасности и Управление общей безопасности подлежат роспуску или лишаются руководства;

«Политические заключённые» освобождаются, а антитеррористические суды упраздняются;

Хезболла и Стражи революции должны быть вытеснены; тогда и только тогда международное сообщество будет бороться против терроризма. В течение 2 или 3 недель должен быть сформирован «переходный правительственный орган», который будет обладать всей полнотой власти - исполнительной, законодательной и судебной. В его состав войдут:

2/5 представителей от Сирийской арабской республики, включая членов умеренной оппозиции;

2/5 представителей от неумеренной оппозиции;

1/5 представителей от гражданского общества, назначенных спецпредставителем Генерального секретаря ООН. Источник: Преступления глубинного государства. От 11 сентября до Дональда Трампа.

Ни один из этих пунктов сочинским Конгрессом не принят.

Зато на Конгрессе принято решение о создании Конституционной комиссии в составе 150 делегатов, предложенных в равных долях Анкарой, Москвой и Тегераном

Группа, выдающая себя за представителей всего сирийского народа, поднимает шум во время одобрения Специальным представителем Генерального секретаря ООН Стефаном де Мистурой Заключительной декларации и Конституционной комиссии.

Окажет ли Конгресс влияние на женевские переговоры?

Рассчитывая сорвать мирный процесс, Франция 23 января организовала в Париже конференцию против президента Ассада. Речь шла о том, чтобы, опираясь на доклады Миссии ООН по фактам применения химического оружия, обвинить Башара аль-Ассада и лишить его возможности выставить свою кандидатуру на президентских выборах. Короче, мы за демократию, но без Ассада [4]. Напомним, что Миссия ООН отказалась провести проверку на месте собранных ею фактов, и Совет безопасности её доклады не принял [5].

Заметим, что Турция довольствовалась не только тем, что представляла на Конгрессе делегацию, которую она уговорила вернуться в Стамбул. Ярая сторонница двойных стандартов и перемены позиций в последний момент, она принимала участие в парижской конференции и в то же самое время была соучредителем сочинского конгресса.

Чтобы Сочинский конгресс оказал влияние «на земле», нужно, чтобы его одобрила ООН. Поэтому делались попытки исключить эту организацию из процесса.

Однако, вопреки всем ожиданиям, спецпредставитель Генерального секретаря ООН Стефан де Мистура прибыл в Сочи и принял участие в Конгрессе. Он признал его легитимность и от имени своей организации одобрил создание Конституционной комиссии. Если он не передумает, это станет решительным шагом в претворении плана Ассада от 12 декабря 2012 г., одобренного международным сообществом резолюцией 2254 СБ ООН. Это будет также большим поражением для номера два в ООН Джеффри Фелтмана, который исподтишка в течение шести лет (и даже 13-ти лет, если учитывать его деятельность на других должностях) действует так, чтобы принудить Сирийскую арабскую республику к безоговорочной капитуляции.

Каковы дипломатические итоги Сочинского конгресса?

Страны, которые старались принизить роль Сочинского конгресса, опасаясь, что он подтвердит ключевую роль России и её союзников - Турции и Ирана, проиграли. Никому до сих пор не удавалось собрать в одном месте такое количество представителей всех слоёв сирийского народа. И тем более никому не удавалось довести дело до принятия общего документа для всех групп, проживающих как в самой стране, так и за её пределами. Да, Россия и её союзники теперь в центре игры, из которой США, Соединённое Королевство, Франция и Саудовская Аравия сами себя исключили.

Больше всего в этой войне проиграли Саудовская Аравия и Франция. Высшему комитету по переговорам, который представлял всю сирийскую оппозицию, отныне на переговорах в Женеве будет противопоставлено полное единодушие подавляющего большинства сирийцев. А РПК, которая во Франции выступает как представительница всех сирийских курдов, на деле оказалась одной из многочисленных формирований, и её единственным отличием от других служит лишь то, что оружие ей поставляет Пентагон.