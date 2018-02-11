Voltaire İletişim Ağı

ABD ordusunun üstünlüğü sorgulanıyor

Voltaire İletişim Ağı
+

Irak ve Suriye’deki çatışmaları izleyen askeri uzmanlar çok açık konuşuyorlar: konvansiyonel açıdan Rus Ordusu artık ABD Ordusundan üstün durumda.

7 Şubat 2018’de Senato Silahlı Kuvvetler Komisyonunun sorularını yanıtlayan ABD Kara Kuvvetlerinden John Murray, Joseph Anderson, Paul Ostrowski ve Robert Dyess adlı generaller bugün mevcut silahların bakımını sağlamanın ve daha iyilerine sahip olmanın imkansız olduğunu teyit ettiler.

Dört general, ABD Ordusunun aynı şekilde yakında Çin Ordusu tarafından da aşılacağını belirttiler.

Generaller bütçelerinin belirgin bir şekilde arttırılmasını savundular. Öte yandan yirmi yıldan beri devam eden orduların yönetimi krizi, bu paranın sonuç verip vermeyeceği ya da bürokratik harcamalarda kaybedilip kaybedilmeyeceğini bilmemize olanak vermiyor.

Bundan iki yıl önce şu yazıyı yazmıştık: « L’armée russe affirme sa supériorité en guerre conventionnelle », Thierry Meyssan, Voltaire İletişim Ağı, 19 Ekim 2015.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Kaynak : “ ABD ordusunun üstünlüğü sorgulanıyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 11 Şubat 2018, www.voltairenet.org/article199673.html

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.

IŞİD'ın kökünün kurutulacağı yanılsaması
Soçi'de Suriyeliler arasında uzlaşma
Fransız-İngiliz « Dostluk Anlaşması »