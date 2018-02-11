ABD ordusunun üstünlüğü sorgulanıyor

Irak ve Suriye’deki çatışmaları izleyen askeri uzmanlar çok açık konuşuyorlar: konvansiyonel açıdan Rus Ordusu artık ABD Ordusundan üstün durumda.

7 Şubat 2018’de Senato Silahlı Kuvvetler Komisyonunun sorularını yanıtlayan ABD Kara Kuvvetlerinden John Murray, Joseph Anderson, Paul Ostrowski ve Robert Dyess adlı generaller bugün mevcut silahların bakımını sağlamanın ve daha iyilerine sahip olmanın imkansız olduğunu teyit ettiler.

Dört general, ABD Ordusunun aynı şekilde yakında Çin Ordusu tarafından da aşılacağını belirttiler.

Generaller bütçelerinin belirgin bir şekilde arttırılmasını savundular. Öte yandan yirmi yıldan beri devam eden orduların yönetimi krizi, bu paranın sonuç verip vermeyeceği ya da bürokratik harcamalarda kaybedilip kaybedilmeyeceğini bilmemize olanak vermiyor.