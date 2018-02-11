Trinidad ve Tobago’da bir IŞİD komandosu yakalandı

8 Şubat 2018’de Trinidad ve Tobago’da, 13 Şubat’ı 14 Şubat’a bağlayan gece karnavalın en hareketli anlarında dev bir saldırı hazırlığı içerisinde olan bir IŞİD grubu yakalandı.

Trinidad ve Tobago, İngiliz sömürgeciliği döneminde buraya yerleşen kalabalık bir Hintli Müslüman azınlığı barındırıyor. Zamanla bu topluluğa Afrika kökenli Amerikalılar ve Araplar da eklenmiştir.

Karayipler’deki bu muhteşem güzellikteki adadan IŞİD’e yüzlerce savaşçı katıldı. Amerika’dan cihatçılara en çok katılımın olduğu ülkedir.

Ebu Saad el-Trinidadi lakaplı Shane Crawford (fotoğrafta) geçen yıl IŞİD’e ait Dabiq adlı dergide bir operasyon hazırlandığını duyurmuştu.

1990 Temmuz’unda Cemaat el-Müslimin üyesi yüzlerce cihatçı Trinidad ve Tobago’da yönetimi ele geçirmeye çalışmıştı. Parlamentoya saldırmış, Başbakanı rehin almış ve teslim olmadan önce altı gün boyunca devlet televizyon kanalı binasına sığınmışlardı.

Mayıs 2017’de Thierry Meyssan Russia Today’da Venezüella’da yaşanan olayların CİA’nin Allende’nin Şili’sine yönelik gerçekleştirdiği saldırıya benzediği şeklinde yorumlara İspanyolca bir yazıyla itiraz etmişti. Verdiği çeşitli mülakatlarda, IŞİD’in Amiral Arthr Cebrowski’nin stratejisi kapsamında, Güney Amerika’nın Kuzey-Batısında istikrarsızlık yaratmaya hazırlandığını söylemişti [1].