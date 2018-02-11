Voltaire İletişim Ağı

PYD’li Kürtler 120 IŞİD yöneticisini affetti

Voltaire İletişim Ağı
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Rusya Federasyonu BM temsilcisi Büyükelçi Vasili Nebenzia, Demokratik Birlik Partisi (PYD), yani Suriyeli Kürt Anarşist Partisi, 120 IŞİD emirini affetti ve milis kuvveti Halk Koruma Birlikleri’ne (YPG) dahil ettiğini açıkladı.

Bu emirlerin her biri kendi tugayına (Katibe) sahip. Söz konusu af, dolayısıyla uygulamada binlerce savaşçıyı ilgilendiriyor.

Bu adamların başlangıçta Brett McGurk ve General Joseph Votel tarafınan tasarlanan sınır güvenlik gücüne katılması gerekiyordu [1]. Ama Savunma Bakanı Jim Mattis’in karşı emri sonrasında bu gücün oluşturulmaması kararlaştırıldı.

Geçmiş yıllarda cihatçılar Türkiye tarafından desteklenirken, bağımsızlık yanlısı Kürtler NATO tarafından destekleniyordu; bunların tümü Suriye Arap Cumhuriyeti’ne karşı savaşıyordu. Bugün bu anarşist ve cihatçılar, başka eski IŞİD savaşçılarını kendi hesabına devşiren Türkiye’ye karşı omuz omuza çarpışmaktadırlar.

Çeviri
Osman Soysal

[1] « Pentagon IŞİD’e bağlı 10 000 eski cihatçıya görev verecek », Voltaire İletişim Ağı, 16 Ocak 2018.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “PYD’li Kürtler 120 IŞİD yöneticisini affetti”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 11 Şubat 2018, www.voltairenet.org/article199675.html

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