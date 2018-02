General Mattis Suriye’nin kimyasal silah kullanmış olduğunu yalanlıyor

ABD Savunma Bakanı General Jim Mattis 2 Şubat 2018’de 2013 ve 2017 yılları da dahil, Beyaz Saray’ın misilleme olarak Şayrat Hava Üssünün bombalanması emrini verdiğinde Suriye’nin hiçbir zaman kimyasal silah kullandığına dair kanıta sahip olmadıklarını açıkladı.

Oysa 23 Ocak’ta yani bu açıklamadan iki hafta önce Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Paris’te kimyasal silah kullanımının cezasız bırakılmasına karşı uluslararası işbirliği toplantısına katılmış ve Devlet Başkanı Esad’ı birçok kez kimyasal silah kullanmış olmakla suçlamıştı.

“Mattis Admits There Was No Evidence Assad Used Poison Gas on His People”, Ian Wilkie, Newsweek, February 8, 2018.