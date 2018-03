Italia: NATO og atomvåpen er ikke temaer i valgkampen

I valget vil den italienske regjeringen kun « ta seg av løpende saker». Men de må også ta opp andre bindende forpliktelser i NATO på vegne av Italia.

Disse forpliktelsene vil bli offentliggjort når Det Nordatlantiske Rådet har møte i Brüssel den 14. og 15. februar på forsvarsminister-nivå. Roberta Pinnotti skal representere Italia.

Saken har ennå ikke blitt diskutert. Men den er allerede skrevet inn i «Nasjonal Forsvarsstrategi 2018». Den ble utgitt av USAs forsvarsminister Jim Mattis den 19. januar.

Pentagon sin rapport er topp hemmelig dette året, i motsetning til tidligere rapporter. Bare et sammendrag er blitt publisert, allikevel nok til at vi kan forstå hvilke forberedelser som foregår i Europa.

De anklager Russland «for å krenke grensene til land i nærheten», og at «de insisterer på å bruke sin veto-rett over beslutninger til naboene sine». USA-rapporten slår fast: «Den sikreste måten å unngå krig på er å forberede seg på å vinne en». Derfor kaller de på sine europeiske allierte om å «innfri sine forpliktelser om å øke sine forsvarsutgifter for å styrke NATO».

Italia har allerede forpliktet seg overfor NATO til å øke militærutgiftene fra dagens omtrent 70 millioner euro om dagen til rundt 100 millioner euro om dagen.

Men dette er det ingen som snakker om i valgkampen. Ingen nevner den italienske kontingenten som er utplassert i Latvia nær russisk område. Heller ikke de italienske kampflyene, Eurofighter Typhoon, som har vært utplassert i Estland siden den 10. januar, bare ti minutters flytid fra St.Petersburg. Motivasjonen for disse utplasseringene er å beskytte de baltiske statene fra «russisk aggresjon».

Det hersker stillhet om det faktum at Italia den 10 januar tok over kommandoen for landstyrkene i NATOs Response Force. Det er den som skal kunne sendes ut overalt i verden «under kommando av den øverste kommandanten for de allierte styrkene i Europa». Og han er alltid utpekt av presidenten i De Forente Stater.

Nyheten om at den italienske marinen gjennomførte den første takeoff og vertikale landing med kampflyet F-35B den 26. januar er helt ignorert. F-35B-personell vil bli opplært ved Beaufort-basen til marinen i Sør-Carolina.

Alt dette, og mere til, er det helt stille om i valgkampen. Debatten er fokusert på økonomiske sider ved Italias medlemskap i Den Europeiske Unionen. Mens de helt konsekvent ignorerer de politiske og militære og økonomiske sidene ved Italias NATO-medlemskap. Denne alliansen som er kommandert av USA, der Italia er ett av de 21 (etter Brexit) av 27 EU-land som hører til her.

Det har heller ikke vært noe snakk om de nye B61-12 atombombene. Pentagon vil begynne å utplassere disse bombene på italiensk område i 2020. De skal erstatte dagens B-61. På den måten vil Pentagon plassere vårt land i frontlinjen i den stadig økende og farlige atom-konfrontasjonen med Russland.

For å bryte den totale stillheten om disse fundamentale sakene bør vi stille kandidatene i parlamentsvalget på åpne møter, i sosiale medier og i radio- og fjernsynsprogrammer to presise spørsmål (foreslått av No-War-No-NATO committee):

«Er du for at Italia trekker seg ut av NATO? Er du for øyeblikkelig fjerning av USAs atomvåpen fra Italia? Svar Ja eller Nei, kanskje med en begrunnelse for svaret».

Et tredje spørsmål bør stilles til de 243 parlamentsmedlemmene (blant dem skiller statministerkandidat Luigi Di Maio seg ut) som har undertegnet ICAN-forpliktelsen og som vil ha Italia med på å slutte seg til FNs pakt om forbud mot atomvåpen:

«Etter den forpliktelsen du har undertegnet, vil du i den neste lovgivende periode, gå inn for øyeblikkelig fjerning fra Italia USAs B-61 atombomber - de som allerede har forbrutt seg mot Ikkespredningsavtalen - og ikke-utplassering av B61-12 og andre atomvåpen?».