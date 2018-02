Israel klammert sich an die illegale Besetzung des Golan

Am 6. Februar 2018 hat Israel ein syrisches militärisches Forschungszentrum in Dschamraya bombardiert, in der Nähe von Damaskus [1]. Diese Operation wurde von der israelischen Armee als Vernichtung eines Chemiewaffen-Forschungszentrums gerechtfertigt. Diese Rhetorik ist von dem US-Verteidigungsminister, General Jim Mattis, widerlegt worden, der einem Reporter von Newsweek gesagt hat, dass es keinen Beweis dafür gäbe, dass Syrien je chemische Waffen eingesetzt habe [2]. In Wirklichkeit waren im Dschamraya Center iranische Techniker untergebracht, um Methoden für eine präzise Führung von Raketen großer Reichweite anzupassen.

Israel befürchtet, dass der Iran Syrien hilft, den nach internationalem Recht illegal besetzten Golan zurückzuerobern. Das ist es zumindest, was man aus der am Abend des 11. Februar von der israelischen Armee veröffentlichten Karte schließen kann, die aber dann von Tsahal entfernt wurde. Der Golan wird dort als ein "umstrittenes Gebiet" bezeichnet und nicht als ein integraler Bestandteil von Israel.

Iran hätte von seiner Basis von Palmyra eine mit der amerikanischen RQ-170 Sentinel vergleichbare Drohne über den besetzten Golan geschickt. Tsahal hätte sie abgeschossen und eine größere Operation gestartet, um sieben Standorte des Iran in Syrien zu zerstören. Eine israelische F -16 wurde von Syrien abgeschossen.