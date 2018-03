USAs forsvarsminister, general Mattis, innrømmer at Syria aldri har brukt kjemiske våpen

General og forsvarsminister Jim Mattis uttalte at han ikke har noe bevis på at Syria noensinne, på noe som helst tidspunkt, har brukt kjemiske våpen - verken i 2013 og heller ikke i 2017. I 2017 ga Det Hvite Hus ga ordre om bombing av flybasen Shayrat som et gjengjeldestiltak for det kjemiske angrepet som den syriske regjeringen angivelig skulle ha gjort mot basen i Khan Seikhoun.

Imidlertid kom USAs utenriksminister Rex Tillerson med en uttalelse den 23. januar, to uker før Mattis erklæring, da han deltok på en internasjonal konferanse i Paris mot «straffefrihet når kjemiske våpen blir brukt», hvor han beskyldte president al-Assad for gjentatte ganger å ha brukt slike våpen.