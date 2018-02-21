Мюнхенская конференция по безопасности (МКБ) стала важным местом встреч по обсуждению мировых проблем. Созданная во время холодной войны знаменитым ультраконсерватором и героем Сопротивления против нацизма Эвальдом-Генрихом фон Клайст-Шменцином, она всегда имела атлантистскую и антикоммунистическую направленность. В наши дни она стала не столько германской, сколько американской инициативой.

В первой конференции в 1963 г. приняло участие около шестидесяти человек. Среди них были Генри Киссинджер, бывший в то время рядовым агентом спецслужб и университетским преподавателем, и Гельмут Шмидт, в бытность простой федеральный депутат. Начиная с 2009 г. по инициативе нового председателя Вольфганга Ишингера конференция из германо-американского семинара становится не просто европейским, а мировым форумом по международным отношениям и обороне.

МКБ-2018

В 2018 г. в работе конференции приняли участие 682 представителя, в числе которых около тридцати глав государств и правительств, порядка сорока министров иностранных дел, столько же министров Обороны и почти все руководители западных спецслужб, не считая директоров аналитических центров и гуманитарных НКО стран Запада и здравомыслящих журналистов [1]. Последние три года на полях конференции проходит встреча руководителей спецслужб.

Беспрецедентный состав участников конференции в этом году объясняется необходимостью разрешения международных разногласий. Ни для кого не секрет, что навязанная в 1995 г. однополярная система во главе с США больше не существует. Поэтому никто не знает, что произойдёт завтра.

Пресса из всего происшедшего упоминает лишь о несерьёзных высказываниях Беньямина Нетаньяху и ряда других участников, однако главные ставки были совершенно другими.

Можно ли говорить о восстановлении военной мощи Германии?

Принимающая сторона, то есть немцы на частной основе, но не федеральное правительство, намеревались использовать участников для продвижения своих собственных целей. Распространённый на входе документ начинался двумя статьями. Слева была статья, подписанная министром иностранных дел Зигмаром Габриэлем, которая содержала следующую фразу: «Представить Европу без Соединённых Штатов – не значит проявить неблагоразумие или стать антиамериканистом» [2]. А справа – статья, написанная юристом Констанцией Штельзенмайер, в которой анализируются разногласия Трампа с его главными советниками и выражается предостережение об их возможном обострении [3].

Ещё до того, как Берлин был парализован отсутствием парламентского большинства, федеральное правительство обсуждало вопрос об укреплении обороноспособности своих ВС и осуществлении контроля над ВС стран ЕС, включая французские [4]. Речь шла об использовании Европейским союзом, в случае, если США окажутся в кризисе, германской военной мощи. Но как обойтись без британской военной мощи после Брекзита? Как управлять французскими ядерными силами? И какое пространство для манёвра США могут предоставить Германии?

Британский Премьер-министр Тереза Мей, в части её касающейся, заявила, что Соединённое Королевство намерено обсуждать с ЕС договор по обороне сразу после выхода из союза, что делает ситуацию похожей на ту, что была в бытность Уинстона Черчиля. ЕС должен обеспечивать стабильность западной части континента, а Лондон навсегда останется для него крепким союзником, но не Берлин и не Париж, а только правительство Её Величества будет определять общие цели.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп расхваливал европейскую оборону и подтвердил, что его страна в 2025 г. посвятит 2% ВВП военным вопросам. Спекулируя на ярком выступлении президента Эммануэля Макрона, он выразил поддержку немецким амбициям, а от ответа на конкретный вопрос о наступательных силах уклонился. Так что почти всё остаётся по-прежнему: тандем Макрон-Филипп приветствует новый механизмом европейского партнёрства в части обороны и безопасности (PESCO), но никаких обязательств с Лондоном не подписано.

Самая крупная по составу американская делегация вела себя, как это указывалось в предварительном документе: Вашингтон придаёт большое значение укреплению доверия со стороны своих союзников. Иначе говоря, военная мощь Германии возможна только при условии, что она будет на поводке у Пентагона.

Украина и Крым

Хотя Германия голосовала за введение экономических санкций против России, участники МКБ не подвергли сомнению законность воссоединения Крыма с Россией. И они опирались не на пример воссоединения Германии, которое не затрагивало третью сторону, а исходили из собственной инициативы по признанию независимости Словении, Хорватии и Боснии-Герцеговины, которое было осуществлено против воли ФРЮ (сегодня Сербии) [5]. Они рассматривали украинский кризис в терминах тектоники плит. По их мнению, раскол на Украине обусловлен силами, которые противостояли друг другу в течение двадцати лет. Отсюда вопрос Донбасса – это вопрос разграничения плит. Ответ будет зависеть от того, на каком временном интервале будет рассматриваться история этого вопроса.

Как бы то ни было, МКБ рассматривает соглашение Минск-2 как единственное мирное решение, но не воспринимает его так же, как Москва. Поэтому решения по этому вопросу особенно расплывчаты.

Немцы были удивлены предложением Владимира Путина о размещении миротворческих сил ООН в Донбассе. Они их понимают как силы принуждения Киева по соблюдению порядка и, следовательно, разоружения региона, а украинское правительство тем временем могло бы подготовиться к новому столкновению. Разумеется, такая точка зрения неприемлема для России.

В Мюнхене Украину представляли десять делегатов. Прежде всего, это президент Пётр Порошенко, близкие люди из его окружения, такие как министр иностранных дел Павел Климкин (бывший посол в Берлине) или мэр Киева Виталий Кличко (экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, титулы ВБО и ВБС, «герой» Майдана). Затем экономические лидеры, как Наталия Яресько (бышая служащая госдепа США, поставленная Вашингтоном на пост министра Финансов), или глава Нафтогаза Андрей Коболев, олигархи Виктор Пинчук и Сергей Тарута. Однако, большого доверия к стоящей у власти команде не проявили, поэтому на Конференцию были приглашены также Юлия Тимошенко, депутаты Мустафа Найем (зачинщик Майдана) и Светлана Зализняк (американский Национальный фонд за демократию).

В одном из залов, вдали от посторонних глаз, представители Франции, Германии, Европейского союза и России встретились с коллегами из Украины. Ничто изменить так и не удалось. Даже идея о развёртывании голубых касок была отвергнута.

Ближний Восток в представлении Берлина

Германия не жалела инвестиций в американский проект на Ближнем Востоке (стратегия разрушения общественных структур и государств, разработанная адмиралом Артуром Цебровски [6]), но обошла стороной американо-британский проект «арабских вёсен». После окончания холодной войны она пригрела и поддерживает на своей территории несколько штабов Братьев-мусульман, один из которых, сирийский штаб, находится в Экс-ля-Шапель. Германия принимала участие в убийстве бывшего Премьер-министра Ливана Рафика Харири [7]. В 2012 г. она участвовала в разработке плана Фелтмана по полной и всеобщей капитуляции Сирии [8]. В настоящее время Волкер Пертес, директор государственного аналитического центра Stiftung Wissenschaft und Politik, является советником Джеффри Фелтмана.

В течение последних нескольких лет внутренние документы Европейской службы внешних дел (SEAE) представляют собой копии рекомендаций Волкера Петерса немецкому правительству.

Волкер Пертес, разумеется, присутствовал в Мюнхене [9] вместе с Джеффри Фелтманом и его коллегами Лахдаром Брахими, Рамзи Рамзи, Стафаном де Мистурой, генералами Дэвидом Петреусом (инвестиционный фонд KKR представлял также Кристиан Оллиг) и Джоном Алленом (Бруклинский институт ), а также президентом Верховной власти по переговорам Насером аль-Харири (сирийская просаудовская оппозиция), главой белых касок Раедом аль-Салехом (Аль Каида) и их катарскими спонсорами, включая эмира Тамима.

В одном из пунктов подготовительного доклада конференции [10] Волкер Пертес уверяет, что на Ближнем Востоке политического равновесия не существует. Но он основывает свои выводы не на том, что видит, а на том, что хочет видеть. Он уверяет, что правительство Дамаска измучено войной, хотя оно подставило умную ловушку израильтянам и уничтожило один из их самолётов. Он оценивает саудо-иранское соперничество исходя из того, что сила на стороне Рияда, а дворцовый переворот осуществлён из-за рубежа. По его мнению, Эмираты будут помогать Саудовской Аравии в ущерб Тегерану, в то время как они только что навязали Рияду раздел территории Йемена и вывозят богатства Дюбая в обход иранского эмбарго.

Ошибочные выводы Волтера Пертеса были дополнены выводами трёх патронов - немецкой БНД (Бруно Кахл), британской МИ6 (Алекс Юнгер) и французской ГУВБ (Бернар Эмье), которые перед специально подобранной для придания большего доверия публикой выразили озабоченность по поводу турецкой операции в Сирии. Все трое притворно уверяли, что боевики YPG являются самым верным оплотом против ДАИШ, хотя они с бывшими джихадистами входят в состав Сил пограничной безопасности, и на этой неделе несколько джихадитских офицеров, действовавших совместно с курдскими боевиками [11], были арестованы Сирийской арабской армией при взятии Африна. Главное в профессии этих трёх шпионов – знать, кому они должны лгать, а кому говорить правду. Продолжая свои происки, они уверяли, что Сирийская арабская армия использует химическое оружие, пользуясь тем, что в зале не было министра обороны США Джеймса Мэттиса, который несколько дней назад заявил об отсутствии доказательств по этому вопросу [12].

В итоге, перед тем, как до зубов вооружаться, Германии следовало бы более тщательно подыскать аналитиков по вопросам внешней политики.