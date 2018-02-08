Voltaire İletişim Ağı

Fransa Soçi mutabakatına karşı çıkıyor

Voltaire İletişim Ağı
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7 Şubat 2018’de BFM TV’nin sorularını yanıtlayan Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, « Türkiye, Şam rejimi, İran ve Batı Guta ile İdlib’e saldıran herkesi » uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

« Şam rejimi » deyimi BM üyesi bir devlet olan Suriye Arap Cumhuriyetini tanımlıyor. Batı Guta’da Müslüman Kardeşler ve İngiliz özel kuvvetleri tarafından eğitilen savaşçılar barınıyor. İdlib ise El Kaide denetimindedir.

Bakanın görüşlerinin tersine, Suriye’nin kendi toprakları üzerinde yürüttüğü askeri operasyonlar uluslararası hukuka aykırılık içermiyor. Aksine BM Sözleşmesi ve Genel Kurulun 2625 sayılı kararı kapsamında gerçekleştirilmektedirler. İran’ın Devlet Başkanı Esad’ın talebi üzerine çatışmalara katılması süreci de uluslararası hukuk açısından aynı şekilde meşrudur.

Öte yandan Fransız Özel Kuvvetlerinin hükümetten izin almaksızın uluslararası olarak tanınmış bir devlet olan Suriye topraklarındaki varlığı BM Sözleşmesi ve 2625 sayılı karara aykırıdır.

13 Kasım 2017’de ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye’nin izni olmaksızın ABD askeri birliklerinin ülkedeki varlığına BM Güvenlik Konseyinin izin verdiğini iddia etmişti, ki bu doğru değildir.

Bakan Le Drian’ın konuşmasının asıl amacı Soçi Mutabakatına karşı çıkmaktı. Suriye’yi kimyasal silah kullanmakla suçlamış ve Fransa’nın ancak BM Siyasi İşler Dairesinin (yani Jeffrey Feltman’ın) otoritesi altında yürütülen Cenevre’de müzakere edilecek bir barışı kabul edebileceğini hatırlattı. Oysa Güvenlik Konseyi El Kaide ile bu türden yapılacak her türlü müzakereyi yasaklamaktadır ki bu da Fransa’nın izlediği tutumun sonuca ulaşmasını imkansız kılmaktadır.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Fransa Soçi mutabakatına karşı çıkıyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 8 Şubat 2018, www.voltairenet.org/article199800.html

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