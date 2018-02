Während die Europäische Union in diesem Semester von Bulgarien geleitet wird, hat am 17. Februar 2018 ein Nazi-Fackelzug in Sofia stattgefunden, an dem eine Partei teilnahm, die Mitglied der Regierung ist.

Bereits im letzten Jahr wurde der stellvertretende Minister für Regionalentwicklung, Pavel Tenev nach der Veröffentlichung eines Urlaub-Fotos, auf dem er den römischen Gruß vor Wachsstatuen von Gestapo Offizieren machte, zum Rücktritt gezwungen. Dann war es ein hoher Beamter des Verteidigungs-Ministeriums, Ivo Antonov, der nach der Veröffentlichung eines Fotos, auf dem er den römischen Gruß vor einem deutschen Panzer des zweiten Weltkrieges machte, zurücktrat. Schließlich war es Plamen Uzunov, Berater in Sicherheitsfragen des sozialistischen Präsidenten Rumen Radev, der zurücktrat wegen einem Foto, wo man ihn Adolf Hitler spielen sieht.

Wie jedes Jahr seit 10 Jahren feierte man am 17. Februar die Erinnerung an General Hristo Lukov, Förderer des Antisemitismus und Kollaborateur der Nazis. Die Feier wurde von der Union der Patrioten, Mitgliedspartei der regierenden Koalition, unterstützt.

Der Premierminister Boyko Borisov ist der Sponsor eines der zwei wichtigsten Mafia-Clans des Landes. Er vertritt Bulgarien auf dem Europäischen Rat, dessen Präsident er für das erste Halbjahr 2018 nun auch ist. Er hat einen großen Drogen- und Waffenschmuggel zu Gunsten von Al-Kaida und Daesch in Syrien organisiert [1].

Die deutsche Bundesregierung hat nicht auf die Nazi-Demonstration vom 17. Februar reagiert. Berlin kennt Boyko Borisov tatsächlich seit langem und erpresst ihn. Er fügt sich allen ihren Anfragen im Europäischen Rat. Man erinnere sich, dass der hochrangige Beamte, der die Verwaltung des Europäischen Rates leitet, Donald Tusk, ein Jugendfreund von Bundeskanzlerin Angela Merkel ist.

Die EU behauptet, dass sie geschaffen wurde, um gegen Nazismus zu kämpfen und den Frieden zu garantieren.

Nazi-Parteien sind Mitglieder der Regierungen in Lettland [2], in der Ukraine [3] und in Bulgarien. Alle wurden von historischen Nazis organisiert, die durch die CIA und NATO Stay-Behind Netzwerke übernommen wurden, um gegen die Sowjetunion zu kämpfen. Sie profitierten während des Kalten Krieges von dem Schutz der Vereinigten Staaten und manchmal von Deutschland.