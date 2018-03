Nazist-demonstrasjon i Sofia

Bulgaria skal lede Den Europeiske Union de første seks månedene i 2018. Men den 17. februar ble ble det holdt et nazistisk fakkeltog i hovedstaden Sofia. Et av partiene i regjeringen var med i denne marsjen.

Allerede i fjor ble viseministeren for regional utvikling, Pavel Tenev, tvunget til å gå av etter at et bilde av han ble publisert der han gjør nazihilsen foran en voks-støtte av gestapo-offiserer. Også en høyt ansatt i forsvarsdepartementet, Ivo Antonov, har måttet gå av etter at det ble publisert et bilde der han gjør nazihilsen foran en tysk tanks som ble brukt i andre verdenskrig.

Ikke nok med det. Plamen Ouzounov, rådgiver i sikkerhetssaker hos sosialist-presidenten Roumen Radev, har gått av på grunn av et fotografi som viser han mens han imiterer Adolf Hitler.

En 10 år gammel tradisjon er demonstrasjoner den 17. februar for å feire minnet om general Hristo Lukov. Denne herren oppmuntret til anti-semittisme og samarbeidet med nazistene. Denne feiringen har støtte fra Union of Patriots, et parti som er med i koalisjonsregjeringen.

Den bulgarske statsministeren, Boïko Borissov, er gudfar for en av de to ledende mafia-klanene i landet. Han representerer Bulgaria i Europarådet, og er nå faktisk president der de første seks månedene i 2018. Han har organisert viktig trafficking med narkotika og våpen for å støtte Al Qaida og Daesh i Syria.

Den tyske regjeringen har slett ikke reagert på nazist-demonstrasjonene i Sofia den 17. februar. Faktisk har Berlin kjent til Boïko Borrisov lenge, og driver med utpressing av han. I Europarådet samarbeider Borrisov med Tyskland og går med på alt de forslår.

La oss heller ikke glemme at polske Donald Tusk, en høy embetsmann som sitter i administrasjonen for Europarådet, er en barndomsvenn av den tyske kansleren Angela Merkel.

Den EuropeiskeUnionen har erklært at den ble skapt for å bekjempe nazismen og for å garantere fred.

Nazistpartier er medlemmer av regjeringene i Litauen, Ukraina og Bulgaria. Alle disse partiene har blitt organisert av tidligere nazister som ble reddet av Stay Behind - nettverk fra CIA og NATO for å kjempe mot Sovjetunionen. Under den kalde krigen fikk de beskyttelse av USA, og av og til av Tyskland.