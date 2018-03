Indien hat letzten Monat einen Vertrag mit den Seychellen gezeichnet, um eine Militärbasis im Rahmen seiner Initiative für Sicherheit und Entwicklung für jedermann in der Region (Security and Growth for All in the Region — SAGAR) zu installieren.

Die Narendra Modi Regierung beabsichtigt ihre Armee im Indischen Ozean bereitzustellen, nachdem China zwei Militärbasen in Dschibuti und in Sri Lanka (Hambantota) installiert hat und eine dritte mit den Malediven verhandelt.