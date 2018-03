« Horizons et débats », n°5, 5 mars 2018

La Conférence sur la sécurité de Munich

Un sérieux risque de confrontation est en vue. Donner davantage de poids aux voix de la paix !, par Karl Müller / La Suisse en dialogue avec la Russie. Des députés de la Douma en visite à Berne, par Eva-Maria Föllmer-Müller / Aucune critique des principaux partis face à l’OTAN, par Manlio Dinucci / Raisons pour lesquelles un accord-cadre institutionnel avec l’UE n’a guère de chance auprès du souverain suisse, par Marianne Wüthrich / Initiative pour un nouveau référendum en faveur de la démocratie directe. Rappeler au gouvernement ses promesses de campagne, par la rédaction du journal « Wegwarte » / « L’Autriche est une République démocratique. Son droit émane du peuple » / Les think tanks s’installent au cœur de l’Etat. Des réseaux d’experts s’efforcent de neutraliser toute résistance au dogme néolibéral, par Dostena Anguelova et Roland Gori / Résistance contre le pilotage opaque du système de formation, par Urs Kalberer / Abandon du jardin d’enfants pour mettre en place la performance scolaire et la sélection d’enfants doués, par Felice Pensatore / Coopératives citoyennes – Pour une solidarité intergénérationnelle au niveau communal. « Les citoyens aident les citoyens », la Coopérative civile de Weingarten, par Heinz Schammert / Evénements organisés par la « Coopérative Zeit-Fragen » à la Foire du Livre de Leipzig /