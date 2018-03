¿Manipulado desabastecimiento de brevetes?

Que se sepa, hasta la fecha el MTC y particularmente la Dirección General de Transporte Terrestre y su jefe Paul Concha Revilla, no notician oficialmente sobre el resultado del proceso para licencias de conducir de pocas semanas atrás. ¿Quedó desierto, se convoca a otro concurso, qué pasa?

Anticipamos, y nunca hubo desmentido alguno, que el señor Concha Revilla adoptó como precio base el propuesto por Salmón Corp., su antigua empleadora de la que fue miembro del directorio, hasta marzo del 2017. También dijimos que eso podría traer serios problemas.

Y no nos equivocamos.

Es importante subrayar que la empresa Salmón Corp., NO PRESENTÓ OFERTA VALIDA al proceso de licencias de conducir y “consiguió” su descalificación con un pretexto ya absuelto por el MTC. Esto llama poderosamente la atención porque, como hemos escrito, esta firma consiguió que su precio fuera el adoptado como base por el MTC y el señor Paul Concha y luego simplemente obsequiaron el presente griego. Entonces ¿con qué propósito participaron en las consultas previas?

Salmón Corp. ofreció un tiempo de entrega mayor al estipulado en las bases. Sabiendo perfectamente las reglas y aún a pesar de eso arguyó el asunto. ¿Acaso no sabía de los términos? Esta firma hizo una consulta específica sobre los plazos y se le respondió con claridad y existe el testimonio escrito. A pesar de eso, manifestó una agenda fuera de fecha. En buena cuenta: ¡provocó su exclusión! ¿Qué clase de actitud es ésta?

Más aún. Hasta donde se sabe el precio base de Salmón Corp. era tan irreal y absurdo que NADIE ha querido igualarlo y por tanto Lima afronta un desabastecimiento de brevetes a fines de marzo.

Es decir, ni siquiera Salmón Corp., defendió su precio porque sabía con claridad rotunda que era un genuino adefesio.

¿No sabe esto el señor Paul Concha o qué tiene que decir al periodismo y a la opinión pública?

Las prácticas desleales son por definición malas artes que sirven para entrampar procesos, ensuciar licitaciones y empujar los ríos revueltos en que los gananciosos son los pescadores oportunistas.

Habíamos puesto en conocimiento del público en general que la firma Salmón Corp., nunca ha hecho licencias de conducir con teslin y tampoco suministró el material requerido por el MTC, porque ellos se especializan en brevetes de plástico PVC impresos con retransferencia térmica y carísimas impresoras Fargo (insumos, repuestos, servicio técnico, consumibles, etc.) que hacen que cuesten tres veces más en las cada vez menos regiones que siguen utilizando ese sistema. Si no conocían el tema, es lícito inferir que mal podían haber ofrecido un precio real sino el que dieron y que simplemente no ha servido para nada. Mejor dicho sólo ha sido útil para comprometer el abastecimiento de licencias en Lima.

La actuación real de Salmón Corp., deja muchos cabos sueltos: precio ficticio, orfandad de experiencia, participación con premeditado impedimento y salida pretextada en la oferta porque NO podía sostener su precio. Da la impresión, salvo opinión más docta y en contrario, que hubiera empujado un boicot o sabotaje aunque a nadie queda claro con qué fines. Salvo que provocar el desabastecimiento de brevetes constituya el telón de fondo y hay muchos elementos aún por investigar de ser cierto este cometido delictivo.

Sin duda alguna, no deberíamos maliciar que hay en marcha trucos o zarpazos para otorgar por “urgencia” la fabricación de brevetes a cualquier proveedor que ponga un precio, el que se le ocurra, y con intenciones de favorecerla con nombre y apellido. ¡Basta de Odebrecht y sus émulos en Perú!

El deber del periodismo es informar, me pongo a disposición del señor Paul Concha Revilla y su asesor técnico, Guillermo Aguilar con el propósito que me permitan dar su versión sobre estos sucesos. Sé que han recibido todos mis artículos anteriores pero no tuve suerte que comentaran, desmintieran o dijeran ¡absolutamente nada! El servidor público se debe al usuario contribuyente que paga sus sueldos.

¿Hasta cuándo hay brevetes en Lima?