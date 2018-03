De russiske militære benekter general Mattis påstander

General Jim Mattis ble intervjuet onsdag 10. mars på flyet som tok ham til Oman. Selv, før reporterne hadde kommet i gang med spørsmål, begynte den amerikanske utenriksministeren å kommentere Putins uttalelser til russiske parlamentarikere [1].

Ifølge General Mattis ville disse utsagnene fra Putin kun være en del av retorikken i presidentvalgkampanjen. Våpnene som Vladimir Putin beskrev ville ikke bli operasjonelle før om lang tid. De ville derfor ikke endre den militære balansen for øyeblikket [2].

Som et svar på dette gikk den russiske føderasjonen dagen etter til det skritt å foreta en avfyring av Kinzhal-missilet, noe som forløp med suksess.

Pressen i USA rapporterte begge hendelsene, men endret rekkefølgen, slik at de kunne legge det fram på en måte hvor en fikk inntrykk at general Mattis egentlig kommenterte avfyringen av det russiske missilet i stedet for at Russland gjennom avfyringen avviste hans påstander.