Wladimir Putin versammelt den nationalen Sicherheitsrat

Le président Vladimir Poutine a réunit, le 15 mars après-midi, le Conseil national de sécurité russe pour débattre des succès dans la Ghouta orientale (Syrie), du limogeage du secrétaire d’État Rex Tillerson (USA) et des attaques conjointes du Royaume-Uni, de la France, des États-Unis et de l’Allemagne à propos de l’attentat de Salisbury (Angleterre).

Präsident Wladimir Putin hat am 15. März Nachmittag den nationalen Rat für russische Sicherheit vereint, um über die Erfolge in Ost-Ghuta (Syrien), die Entlassung des Staatssekretärs Rex Tillerson (USA) und die gemeinsamen Angriffe des Vereinigten Königreichs, Frankreichs, der USA und Deutschlands über das Attentat in Salisbury (England) zu diskutieren.

Les directeurs des services de Renseignement, Alexander Bortnikov (FSB) et Sergueï Narychkine (SRV), ont présenté leur analyse des événements.