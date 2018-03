Derecho de respuesta de la OTAN, réplica de Manlio Dinucci y comentario de Red Voltaire

[1] La señora Norma Rangeri es la directora del diario italiano Il Manifesto. Nota de la Red Voltaire.

[2] Publicado en la página en español de Red Voltaire con el título «Bajo el dominio de Estados Unidos y la OTAN», por Manlio Dinucci, Il Manifesto (Italia), Red Voltaire, 15 de marzo de 2018.

[3] Se refiere al ejercicio Dynamic Manta 2018. Nota de la Red Voltaire.

[4] “The Fourth Battle, he argued, wages primarily beneath the waves, as increasingly sophisticated Russian submarines threaten the ability of NATO to exercise sea control in the North Atlantic, and consequently the sea lines of communication between the United States and Europe. Russian military activity is also becoming more aggressive, Admiral Foggo asserted. Russian aircraft flying very close to US vessels at high speed are examples of such behaviour”. Fuente : “Admiral Foggo to Norway ahead of Trident Juncture”, Institutt for Forsvarsstudier, 2. mars 2018.