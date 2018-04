Tyrkia offentliggjør beliggenheten til fem hemmelige franske militærbaser i Syria

Det tyrkiske pressebyrået Anadolu (AA) har publisert et kart som viser hvor fem hemmelige franske militærbaser (se kartet over der plantede franske flagg viser fire av disse basene). En av dem er en sementfabrikk fra det internasjonale selskapet Lafarge-Holcim, som for tiden etterforskes i det franske rettsystemet angivelig for finansiering av terroristgrupper.

Byrået viser spesifikt til at de første RPIMa (fallskjermjeger-regimentet til hærens infanterister) er anlagt på syrisk jord. Videre opplyser de om at ytterligere 30 franske soldater allerede er inne i Raqqa og at omkring 70 befinner seg på andre steder i Syria.

Ifølge internasjonal lov er fransk militær tilstedeværelse i Syria forbudt.

Publikasjonen av denne informasjonen fra det tyrkiske nyhetsbyrået er en klar advarsel til Frankrike, som nylig hadde annonsert sin støtte til terrorister tilhørende YPG (en kurdisk USA-støttet organisasjon).