Selv om UK har verdens 4. største armé, kan de ikke utfordre russerne uten støtte fra allierte. Landet må altså finne et påskudd for å hisse opp sine partnere til å delta i felles konfrontasjon mot russerne.

London-regjeringen og flere forbundsfeller, som USAs ex-utenriksminister Rex Tillerson, har prøvd å starte en kald krig mot Russland.

Planen skulle på den ene siden sette i scene et angrep mot en tidligere dobbeltagent i Salisbury, på andre siden et samtidig angrep mot «moderate opprørere» i Ghouta. Konspiratørene ville bruke de to hendelsene til å stanse Syrias kamp for å frigjøre Damaskus-utkanter og kaos før presidentvalget i Russland. Gjennom slike manipulasjoner ville UK anspore USA til å bombe presidentpalasset i Damaskus og kreve russisk utelukkelse fra FNs sikkerhetsråd etter vedtak i FNs hovedforsamling.

Av samme grunn fikk syriske og russiske e-tjenester opp farten. De ble overbevist om at US-agentene, som planla kjemisk angrep fra Ghouta ikke var styrt fra Pentagon, men fra et annet US-agentur. I Damaskus innkalte utenriksminister Faisal Makadad raskt til ekstraordinær pressekonferanse 10/3-18 for å varsle innbyggerne. Moskva prøvde først å få kontakt med Washington via diplomatiske kontakter. Men da de i Moskva visste at US-ambassadør Jon Huntsman Jr., direktør i Caterpillar, også har hjulpet jihadister med maskiner til bygging av tunneler og etablering av festningsverk, prøvde russerne å gå utenom normale diplomatiske kanaler. Her er en framstilling av hvordan hendelsene fletter seg inn i hverandre:

12. mars 2018

Den syriske arméen beslaglegger 2 kjemiske våpen-laboratorier, det ene i Aftris, 12/3, det andre 13/3 i Chifonya. I mellomtiden ber russiske diplomater OPCW-folk om å starte kriminal-etterforskning av hendelsen i Salisbury.

I Underhuset beskylder statsminister Theresa May Russland for å stå bak angrepet i Salisbury. Hun sier: «Skripal og datter ble forgiftet av et militært nerve-våpen som er utviklet i Russland; «Novichok». Fordi Kreml anser Skripal som forræder og overløper, er han et legitimt mål. Da er det også høyst sannsynlig at ordren om å drepe kommer fra høyeste hold i Russland».

De to sovjetiske kjemikerne, Lev Fjodorov og Vil Mirzayonov har for 26 år siden fortalt om «Novichok». Forskeren Fjodorov gjorde i juli 1992 folk oppmerksom på hvor ekstremt farlig stoffet er i det russiske ukebladet Top Secret (Совершенно секретно). Han advarte også mot muligheten for at krefter i vestlige land kunne ta i bruk eldre sovjetiske våpen. Det ville ødelegge natur og gjøre Russland ubeboelig. I oktober 1992 publiserte han og Vil Mirzayanov, sjef for kontraspionasjen, artikkel nr 2 i «Nyheter fra Moskva» (Московские новости) - en advarsel mot korrupsjon blant generaler som drev butikk med Novichok. De visste ikke sikkert hvem generalene kunne ha solgt stoffet til. Mirzayonov ble arrestert på grunn av høyforræderi og så løslatt. Mens Fjodorov døde Russland i august 2017, bor Mirzayonov i eksil i USA, der han samarbeider med USAs forsvarsdepartement.

Ex-russiske kontraspionasje-offiser Vil Mirzayonov hoppet av i USA. 83 år gammel har han nå kommenterer «tilfellet Skripal» fra Boston: «Theresa May sier «Novichok» er brukt i mordforsøket. Men den kjemiske formelen er publisert i min bok».

Nervegiften Novichok utvikles i et sovjetisk laboratorium i Nurus i dagens Usbekistan. Etter Sovjetunionens oppløsning ble det ødelagt av et spesialist-team fra USA. Usbekistan og USA har derfor kunnet beholde og studere prøver på substansen. Altså kan minst begge disse to land produsere stoffet nå.

UKs utenriksminister Boris Johnson innkaller Russlands London-ambassadør, Alexander Yakovenko. Han stiller ultimatum: «På 36 timer skal Russland kontrollere om det mangler Novichok på det russiske lageret». Russlands ambassadør svarer: «Alt er under kontroll. Vi har allerede ødelagt alle kjemiske våpen fra Sovjetunionens lager under overvåking fra OPCW, som også har skrevet rapport om dette». Etter en samtale med Boris Johnson fordømmer også US-utenriksminister, Rex Tillerson, Russland «for å stå bak angrepet i Salisbury».

Samtidig pågår debatt i FNs sikkerhetsråd om situasjonen i Ghouta. USAs faste representant, Nikki Haley erklærer: «For snart 1 år siden, etter bruk av sarin i et angrep i Khan Shaykhun fra den syriske regjeringshæren, advarte USA sikkerhetsrådet. Vi sa at overfor en systematisk passivitet fra det internasjonale samfunn, blir USA ofte tvunget til å handle på egenhånd. FNs sikkerhetsråd gjorde ikke noe og USA angrep flybasen, som al-Assad brukte som startpunkt for sitt angrep med kjemiske våpen. Vi gjentar den samme advarselen idag».

Russisk e-tjeneste sender rundt dokument fra US-generalstaben som viser at Pentagon er klar for angrep mot presidentpalass og syriske ministerier i Damaskus etter modellen for det som skjedde ved invasjonen i Bagdad, 3-12/4-2003.

I en kommentar til Nikki Haley i FNs sikkerhetsråd, sier utenriksminister Lavrov at uttalelsen hennes om Khan Shaykhun «er resultat av vestlig manipulasjon» og basert på feil informasjon, som førte Det Hvite Hus på feil spor. Så kom bombingen av flybasen al-Shayrat. Kilden var et britisk laboratorium, som aldri oppga hvorfra de hadde det kjemiske stoffet.

13. mars 2018

Russisk UD publiserer en pressemelding som fordømmer mulig US-militær-intervensjon i Syria og legger inn et tilleggsvarsel: «Dersom russiske statsborgere skades i Damaskus, vil vi svare angriperne med adekvate militære tiltak, for den russiske president har ansvar for sikkerhet til vårt lands innbyggere i følge russisk grunnlov».

Ved å gå rundt offisielle diplomatiske kanaler tar leder av den russiske generalstab Valeri Gerassimov kontakt med sin US-amerikanske kollega general Joseph Dunford for å si at han frykter et kjemisk angrep under falsk flagg i Ghouta. Dunford tar det på alvor og advarer US-forsvarsminister general Jim Mattis, som så informerer president Donald Trump. Stilt overfor russisk overbevisning om at det dreier seg om en hemmeligholdt plan om et angrep, som Pentagon ikke vet om, beordrer Trump CIA-direktør, Mike Pompeo, til å identifisere de ansvarlige bak komplottet.

Vi kjenner ikke resultatet av intern-undersøkelsen, men president Trump er blitt overbevist om at hans utenriksminister, Rex Tillerson, er innblandet. Han beordres øyeblikkelig til å avbryte sin offisielle Afrika-reise og returnere til Washington DC.

Theresa May skriver til FNs generalsekretær, der hun anklager Russland for å stå bak bruk av gift i Salisbury og ber om hastemøte i sikkerhetsrådet. Uten nøling utvises 23 russiske diplomater.

6 uker før angrepet i Salisbury utgis Amy Knights bok. Det blir en bibel for MI5. Den kvinnelige forfatteren hevder selv at hun ikke har noen bevis for sine konspirasjonsteorier.

På innspill fra leder i Underhusets justiskomité, Yvette Cooper, sier justisminister, Amber Rudd, at MI5, den militære e-tjenesten innenlands, kommer til å etterforske 14 uoppklarte drapssaker på ny. Ifølge US-kilder må de betraktes som «drap beordret fra Kreml».

Slik overtar UK-regjeringen teorier til professor Amy Knight. 22/1-2018 utga «eksperten på relasjoner mellom USA og Sovjetunionen» en selsom bok: Drapsordrer og Putins-regimets politiske mord. Forfatteren, som kalles ekspert på tidligere KGB, prøver å vise at Vladimir Putin står bak dusinvis av drap, fra Moskva-attentat i 1991, drap under Boston Maraton i 2013, mordet på Alexander Litvinenko i London i 2006, til Boris Nemtsov i Moskva i 2015. Likevel innrømmer hun at hun ikke har bevis for noen av disse beskyldningene.

Liberale i EU melder seg på. Ex-statsminister i Belgia, Guy Verhofstadt, leder for liberale i Europa-parlamentet, ber EU vedta sanksjoner mot Russland. Kollegaen hans i det liberale partiet i UK, Sir Vince Cable, foreslår europeisk boikott av fotball-VM i Russland. Fra det kongelig slott i Buckingham Palace meldes kansellering av turen til Russland.

Office of Communications, det britiske medieoppsynet, melder at Russia Today, den russiske nettavisen og TV-stasjonen kan forbys som rimelig reaksjon, selv om den ikke har krenket en eneste britisk lov.

Russisk UD innkaller den britiske ambassadør i Moskva for å informere i korthet om russiske tiltak mot utvisning av russiske diplomater i London. President Trump sier på Twitter at han har avsatt utenriksminister Tillerson, uten å ha vært i kontakt med ham. Han erstattes av Mike Pompeo, ex-direktør i CIA, som bekreftet ekthet i en russisk melding fra dagen før, som general Dunford har formidlet. Ved ankomst i Washington får Tillerson bekreftelse på at han er avsatt fra sjefssekretæren i Det hvite hus, general John Kelly.

Den tidligere leder av verdens største multinasjonale konsern, Exxon Mobil, trodde han var et sted der han bare kunne observere «kampens sentrum» fra . Men til sin store overraskelse ble Rex Tillerson brutalt avsatt av Trump. Selv mente Rex han ville tjene den angelsaksiske verden, men Trump så ham som en landsforræder.

Ex-utenriksminister, Rex Tillerson, er vokst opp i et texansk borgerskap. Med sin familie har han engasjert seg i USAs speiderbevegelse, som han ledet fra 2010 til 2012. Han står nært UK kulturelt. Som president for oljegiganten Exxon-Mobil fra 2006 til 2016, nølte han derfor aldri med å slutte seg til den politisk korrekte kampanjen for å godta homofile speider-ledere eller å rekruttere leiesoldater i Britisk Guyana. Han deltar også i anglo-amerikanske Pilgrim Society og i velrennomerte anglo-US-klubber med dronning Elisabeth II som overhode. Flere i den prestisjetunge organisasjonen var med i Obama-administrasjonen.

I funksjonsperioden satte Tillersons gode oppdragelse bremse på Donald Trump, som blant landets eliter mest sees på som klovn. Rex kom i konflikt med Donald på 3 alvorlige konflikter. Konfliktene viser samtidig tankeverdenen til konspiratører:

Slik London og den dype staten i USA mener tenkte Tillerson at en demonisering av Russland ville føre til konsolidering av angelsaksisk makt i en vestlig allianse.

Som UK mente Rex at for å beholde vestlig kolonialisme i Midtøsten må han gå for Irans president Sheikh Rouhani mot øverste leder i den islamske revolusjonen, Ayatollah Khamenei, og støttet derfor »5+ 1-planen« eller »Iran-avtalen for atomkraft« fra Wien, 14/7-2015 mellom Iran og 5 + 1, dvs 5 faste land i FNs sikkerhetsråd; Kina, Frankrike, Russland, UK, USA + Tyskland og EU.

Som dypstaten tenkte han at et vendepunkt i Nord Koreas forhold til USA må holdes hemmelig for å legitimere rakettskjoldet som primært er rettet mot Kina. Derfor støttet han formelle samtaler med Pyongyang, men var imot et møte mellom statssjefene Kim og Trump.

14. mars 2018

Mens Washington ennå er i sjokk etter Tillersons brutale avgang, forsterker May sine anklager mot russerne i Underhuset, og UK-diplomater verden rundt agiterer i flere bilaterale organisasjoner for sitt nye budskap. Respons får May av «Blair-tilhengeren» Chris Leslie, som kaller Russland «skurkestat» («rogue state») og foreslår å utelukke Russland som fast medlem i FNs sikkerhetsråd. May vil undersøke det nærmere, men legger vekt på at «det bare kan avgjøres i FNs hovedforsamling for å unngå et russisk veto». Natos Atlanterhavsråd, som består av medlemmenes Nato-ambassadører, møtes i Brüssel etter et UK-initiativ. 29 Nato-land konstruerer en link mellom bruk av kjemiske våpen i Syria og Salisbury-attakket. Russland betraktes som «sannsynlig» ansvarlig for begge hendelsene.

Jens Stoltenberg, Natos generalsekretær, og UKs faste representant i Nato-rådet, Sarah Macintosh, ex-direktør for forsvarsspørsmål og e-tjenester i britisk UD, en stilling hun ga til Jonathan Allen, dagens UK-representant i FN.

I New York foreslår Russlands faste medlem Vasili Nebentsia i FNs sikkerhetsråd for de andre rådsmedlemmene en erklæring om vilje til felles etterforskning av Salisbury og sende ansvar for etterforskning til OPCW for å vise respekt for vedtatte internasjonale prosedyrer. Men UK avviser enhver tekst som ikke ikke sier at Russland «sannsynligvis» har ansvaret.

Under en åpen debatt i rådet deltar Jonathan Allen som UKs representant. Han er MI6-agent, har bygget opp UKs krigspropaganda og støttet jihadister i Syria: «Russland blander seg inn i forhold i andre land og har krenket folkeretten i Ukraina. Landet viser ingen respekt for sivile liv, som ved attentat mot et sivilt fly som ble utført av russiske leiemordere over Ukraina og russisk støtte til Assads bruk av kjemiske våpen». (...) «Den russiske staten er ansvarlig for dette attentat-forsøket i Salisbury».

Frankrikes faste representant, François Delattre, som har fått opplæring i USAs UD via et dekret om unntakstilstand fra president Sarkosy, minner om at landet hans har lagt fram et initiativ for å få slutt på at noen kan slippe ustraffet fra bruk av kjemiske våpen. Han lar det skinne gjennom at initiativet som først ble rettet mot Syria, også kan brukes mot Russland.

Vasili Nebentsia, russisk medlem i rådet, minner om at møtet er innkalt på initiativ fra UK, men er åpent etter initiativ fra Russland. Han observerer at UK krenker folkeretten ved å bruke denne anledningen i sikkerhetsrådet til å utelukke OPCW fra belysning av saksforholdet. Han minner om at når UK kan identifisere Novichok, er det fordi de er kjent med formelen og kan derfor selv produsere Novichok. Nebentsia påpeker at ønsket fra Russland om samarbeid med OPCW viser respekt for internasjonale regler.

15. mars 2018

UK publiserer felles erklæring, signert dagen før av Frankrike, Tyskland, og til og med Rex Tillerson, som da var USAs utenriksminister. Den gjentar britiske mistanker og fordømmer bruk av «nervegift av militær type, utviklet av Russland» og sier «det er svært sannsynlig at Russland er ansvarlig for angrepet».

Washington Post publiserer utspill fra Boris Johnson, samtidig som US-finansminister Steven Mnuchin krever nye sanksjoner mot Russland, som rett nok ikke henger sammen med den aktuelle saken. Likevel henvises til Salisbury-attentatet for å underbygge anklagene.

UKs forsvarsminister, unge Gavin Williamson: «Etter utvisning av diplomatene bør russerne holde kjeft!» Det er første gang etter 2. verdenskrig at en leder fra et av de faste medlemsland i sikkerhetsrådet bruker et sånt språk mot et annet fast medlem. Lavrov: «Williamson er en sjarmerende ung mann. Han vil sikre seg plass i historien med slike utsagn. Kanskje mangler han utdanning?».

Opp gjennom historien har England aldri nølt med å lyge og bryte avtaler for å forsvare egne interesser. Derfra kommer også det engelsk-fiendtlige franske uttrykket «det perfide albion», «det forræderiske Albion», etter det latinske navnet på England; Albion.

Konklusjon

På 4 dager framskaffet UK med sine allierte forutsetninger for en ny oppdeling av verden, en ny kald krig. Imidlertid er ikke Syria identisk med Irak og FN er ikke G8, som Russland er ekskludert fra på grunn av Krims løsrivelse fra Ukraina og overføring til den russiske føderasjon og russisk støtte til Syria. USA kommer ikke til å ødelegge Damaskus og Russland blir ikke utestengt fra FNs sikkerhetsråd. Etter å trukket seg ut av EU og deretter nektet å undertegne Kinas erklæring om Silkeveien tenkte UK at de ville bedre sin internasjonale status ved å eliminere en konkurrent. Med skitne triks innbiller britene seg at de vil komme på et høyere nivå og bli til det fru May kaller et «Global-Britannia». Men de ødelegger sin egen troverdighet.