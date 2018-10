Ku sojuszowi chrześcijan przeciwko wojnie w Syrii

„Odbyłem dzisiaj rozmowę z Papieżem Franciszkiem i ze wszystkimi prawosławnymi Patriarchami Bliskiego Wschodu” – powiedział patriarcha Cyryl na spotkaniu z przedstawicielami mediów w dniu 14 kwietnia. – „Podjęliśmy tę inicjatywę, zdając sobie sprawę, że chrześcijanie nie mogą trzymać się z dala od tego wszystkiego, co dzisiaj dzieje się w Syrii. Syria i Bliski Wschód, to miejsce, gdzie powstało chrześcijaństwo, a te straszne konflikty, które dzisiaj nękają syryjską ziemię – nie mogą nie tworzyć zagrożenia, w tym także zagrożenia dla obecności chrześcijan. Ponadto, jest zupełnie oczywiste, że cierpią ludzie. A przesłanie Kościoła dla świata jest zawsze związane z orędowaniem pokoju i sprawiedliwości między ludźmi. Zatem, nie można milczeć, gdy dzieje się to, co dziś dzieje się w Syrii” – podkreślił patriarcha Cyryl [ 1 ].

[2] Poniżej tekst pokojowego apelu, uzgodnionego 14.04.2018 r. w czasie rozmowy telefonicznej papieża Franciszka i patriarchy Cyryla, i popartego również przez patriarchów Bliskiego Wschodu:

„Wspólne oświadczenie

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5, 9).

W momencie dzisiejszego nasilającego się napięcia międzynarodowego, my, powodowani poczuciem odpowiedzialności za miliony chrześcijan powierzonych przez Boga naszej duchowej opiece, a także odpowiedzialności za dobro całej rodziny ludzkiej, połączonej wspólnym losem, występujemy ze wspólnym oświadczeniem.

Działania wojenne, przedłużające się na Bliskim Wschodzie, które spowodowały w ostatnich latach ogromne cierpienia, zabrały życie wielu tysięcom ludzi i zmusiły miliony innych do ucieczki, zagrażają nam teraz przekształceniem się w konflikt globalny.

Nasz świat zbliżył się do niebezpiecznej granicy: do rzeczywistego upadku kontaktów międzynarodowych i współpracy między narodami, podejmowanych dla dobra całej rodziny ludzkiej.

Oczywistym jest, że okropności wojen światowych ubiegłego wieku nie wytrzymują żadnego porównania z możliwymi katastrofalnymi skutkami wojny światowej dzisiaj.

W obliczu tej strasznej groźby zwracamy się do wszystkich przywódców światowych z apelem, by uświadomili sobie swoją odpowiedzialność przed swoimi narodami, przed całą ludzkością i przed Bogiem.

Zwracamy się również do państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, a zwłaszcza do państw-członków Rady Bezpieczeństwa z apelem, by przypomniały sobie o swoim obowiązku wobec rodziny narodów, i w imię Boga wzywamy je do przezwyciężenia podziałów i wspólnej pracy dla pokoju na całym świecie.

Wspólnie apelujemy do przywódców politycznych, by nie dopuścili do dalszej eskalacji napięcia, uniknęli konfrontacji i weszli na drogę dialogu.”

