شبكة فولتير

انتقام الجنرال بنوا بوغا

شبكة فولتير
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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في الجمعية الوطنية عن بدء إجراءات إزالة اسم الرئيس السوري بشار الأسد من وسام جوقة الشرف.

كان الرئيس جاك شيراك، الذي اعتبر نفسه سندا له، قد قلده ذلك الوسام، وقدمه إلى الساحة الدولية.

قام بهذا الإجراء النادر للغاية، الجنرال بينوا بوغا، الذي كان قائدا للقوات الخاصة (COS)، ولاحقاً للمخابرات العسكرية (DRM). كان أيضا رئيس هيئة الأركان الخاصة بالرئيسين المتعاقبين، نيكولا ساركوزي، وفرانسوا هولاند.

ومن مكتبه في قصر الاليزيه، كان يقوم بتنظيم وقيادة الجنود الفرنسيين الذين أرسلوا سرا إلى سوريا للإطاحة بالنظام، وإعادة "الانتداب الفرنسي"، على حد تعبير الرئيس هولاند. لم تتم ملاحقته مطلقا بسبب هذه الوقائع، وعلى العكس من ذلك، كوفئ بتعيينه كبير مستشاري جوقة الشرف، والمشاركة في اجتماع لمجموعة بيلدربيرغ 2017.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

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مصادر : “انتقام الجنرال بنوا بوغا”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 22 نيسان (أبريل) 2018, www.voltairenet.org/article200861.html

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