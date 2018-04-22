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إخفاقات عملية الحلفاء ضد سوريا

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- صاروخان أمريكيان لم ينفجرا، وقد تم إرسالهما إلى روسيا في 18 نيسان-أبريل لفحصهما [1].

تختلف التقانات الأمريكية والروسية اختلافاً جذريًا عن بعضهما البعض، بحيث يصعب على أي منهما استنساخ أي جديد متقدم. ومع ذلك ، سيقوم مهندسو الجيش الروسي بدراسة التقنيات الأمريكية، لتحسين أداء تقنياتهم المضادة للصواريخ.

- لم تتمكن طائرة رافال الفرنسية من إطلاق أحد صواريخ سكالب أوجه Scalp-EG [2] التي كانت تحملها، في حين تًعذًر إطلاق ثلاثة صواريخ كروز بحرية (MdCN) من الفرقاطات متعددة المهام [3].

تم استخدام هذه الصواريخ المتطورة جدا لأول مرة في عملية قتالية.

وقد قامت كل من الحكومتان الأمريكية والفرنسية بإخفاء هذه المشكلات، وأكدتا في 14 نيسان-أبريل 2018، أن العملية المشتركة كانت ناجحة بالكامل. فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم اعتراض أكثر من ثلثي الصواريخ من قبل الجيش العربي السوري، وهو ما تنفيه تلك الحكومتان [4].

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

[1] «Quel sort est réservé aux «missiles intelligents» US qui n’ont pas explosé en Syrie?», Sputnik, 19 avril 2018.

[2] «Frappes en Syrie : un des missiles Scalp « n’est pas parti » du Rafale», Guerric Poncet, Le Point, 18 avril 2018.

[3] «Couacs inexpliqués pour les missiles de MBDA au large des côtes syriennes», La Lettre A, 17 avril 2018.

[4] «Conférence de presse du colonel-général Sergueï Roudskoï sur l’attaque occidentale de la Syrie», Réseau Voltaire, 14 avril 2018.

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مصادر : “إخفاقات عملية الحلفاء ضد سوريا”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 22 نيسان (أبريل) 2018, www.voltairenet.org/article200863.html

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