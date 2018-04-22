إخفاقات عملية الحلفاء ضد سوريا

صاروخان أمريكيان لم ينفجرا، وقد تم إرسالهما إلى روسيا في 18 نيسان-أبريل لفحصهما [1].
تختلف التقانات الأمريكية والروسية اختلافاً جذريًا عن بعضهما البعض، بحيث يصعب على أي منهما استنساخ أي جديد متقدم. ومع ذلك ، سيقوم مهندسو الجيش الروسي بدراسة التقنيات الأمريكية، لتحسين أداء تقنياتهم المضادة للصواريخ.
لم تتمكن طائرة رافال الفرنسية من إطلاق أحد صواريخ سكالب أوجه Scalp-EG [2] التي كانت تحملها، في حين تًعذًر إطلاق ثلاثة صواريخ كروز بحرية (MdCN) من الفرقاطات متعددة المهام [3].
تم استخدام هذه الصواريخ المتطورة جدا لأول مرة في عملية قتالية.
وقد قامت كل من الحكومتان الأمريكية والفرنسية بإخفاء هذه المشكلات، وأكدتا في 14 نيسان-أبريل 2018، أن العملية المشتركة كانت ناجحة بالكامل. فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم اعتراض أكثر من ثلثي الصواريخ من قبل الجيش العربي السوري، وهو ما تنفيه تلك الحكومتان [4].
ترجمة
سعيد هلال الشريفي
[1] «Quel sort est réservé aux «missiles intelligents» US qui n’ont pas explosé en Syrie?», Sputnik, 19 avril 2018.
[2] «Frappes en Syrie : un des missiles Scalp « n’est pas parti » du Rafale», Guerric Poncet, Le Point, 18 avril 2018.
[3] «Couacs inexpliqués pour les missiles de MBDA au large des côtes syriennes», La Lettre A, 17 avril 2018.
[4] «Conférence de presse du colonel-général Sergueï Roudskoï sur l’attaque occidentale de la Syrie», Réseau Voltaire, 14 avril 2018.