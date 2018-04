Ad Ankara e Washington gli animi si scaldano

Dagli attentati contro il presidente Recep Tayyip Erdoğan, tra cui quello del luglio 2016 che ha portato al tentativo di colpo di Stato, la tensione fra Turchia e Stati Uniti continua a salire.

Un pastore evangelico statunitense, Andrew Brunson, è detenuto in Turchia, dove risiede da 23 anni, con l’accusa di collusione con il PKK (partito dei curdi) e con il FETÖ (movimento di Fethullah Gülen). In verità, il presidente Erdoğan ha ribadito in varie occasioni quanto offerto a Washington: «un pastore contro un pastore», ossia la liberazione di Brunson in cambio dell’estradizione di Gülen.

Intervenendo a un meeting di industriali, il 16 aprile 2018 Erdoğan ha rivelato che la Turchia intende sostituire nelle transazioni internazionali il dollaro con l’oro; una misura che Washington non ha per ora commentato.

Da ultimo, l’acquisto di Ankara di sistemi di difesa antiaerea S-400 da Mosca chiama in causa l’Alleanza Atlantica.

• Il 18 aprile l’assistente per l’Eurasia del segretario di Stato statunitense, A. Wess Mitchell, ha dichiarato alla Commissione Esteri della Camera dei Rappresentanti che l’acquisto degli S-400 dalla Russia potrebbe indurre il Tesoro a emettere sanzioni contro la Turchia. Mitchell ha ricordato però che le sanzioni potrebbero avere ripercussioni sulla costruzione degli F-35, dal momento che alcuni pezzi sono fabbricati in Turchia.

• Il 19 aprile la portavoce del Pentagono, Dana White, ha sottolineato che gli S-400 russi sono incompatibili con il sistema NATO, dunque l’esercito turco non potrebbe utilizzarli con efficacia [a meno che la Turchia esca dalla NATO, ndr].