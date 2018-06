Hemmelige forhandlinger mellom Israel og Iran

Ifølge den sentrums-høyre israelske dagsavisen, Maariv, hadde Israel og Iran hemmelige forhandlinger i Jordan i forrige uke.

Ifølge Maariv foregikk forhandlingene i et luksushotell i Amman, hovedstaden i Jordan. Det ser ut til at den israelske delegasjonen omfattet flere høyere embetsmenn og visedirektøren for Mossad. Når det gjelder den iranske delegasjonen, ble den ledet av Irans lokale ambassadør i Jordan.

De to delegasjonene klarte faktisk aldri å møtes ansikt til ansikt: en jordaner hadde til oppgave å gå frem og tilbake mellom rommene til israelerne og iranerne. Maariv nevnte ikke om Syria var representert i disse forhandlingene eller ikke.

Maariv erklærer også at partene har skissert en avtale som ser ut til å ville:

kreve at iranske styrker og Hizbollah trekker seg ut fra Sør-Syria;

kreve at Den Syriske Arabiske Republikken garanterer at Iran ikke vil gripe inn i områdene rundt Israel

kreve at Jordan stopper jihadister fra å komme inn i Syria fra sitt territorium og

kreve at Israel skal sette en stopper for all intervensjon i Syria.