Som privatperson mener Trump at Krim er en del av Russland

Under G7-møtets middag i Charlevoix forklarte Trump for sine allierte at han betraktet Krim-halvøyen som en del av Russland. Det som er viktig er presidenten i USA begrunnelse: alle innbyggerne på Krim snakker russisk og ikke ukrainsk.

Helt frem til nå har vesten vært forent i beskyldningen om at Russland har brukt makt for å annektere Krim.

Sluttkommunikeet fra G7-møtet inneholder ikke noe om annekteringen av Krim i konflikten overfor Russland men bare om konflikten i Øst-Ukraina.