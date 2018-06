Trump bombet Syria ... for å imponere Kina

I et intervju som fant sted 12 juni i Singapore, til den amerikanske programlederen Sean Hannity, snakket president Trump om det første bombetoktet han gav ordre om mot Syria. Dette var helt tilbake i april 2017.

Trump erindret at da den kinesiske presidenten var på statsbesøk i USA, fikk Xi Jinping oppvartning av ham på Mar-a-Lago i Florida som er Trumps velkjente private residens. President Trump spesifiserte at ved avslutningen av middagen, mens puddingen ble servert, fortalte han til den kinesiske lederen at han hadde planer om å bombe en syrisk flybase. En forskrekket Xi ba Trump om å gjenta det han nettopp sa.

I følge Trump var formålet å vise sin kinesiske motpart at han ikke ville nøle med å bruke makt om han anså det som nødvendig. Den kinesiske presidenten fikk, ifølge Trump, meldingen tydelig og klart og han skiftet deretter side for å bli en alliert i konflikten med Nord Korea.

Tidlig på morgenen den 6. og 7. april 2017 bombet USA den syriske luftbasen Sheyrat. Selv om USA brukte så mange som 59 Tomahawk missiler, etterlot angrepet kun 6 døde og 7 sårede. Det knuste også bare noen få fly som allerede var tatt ut av tjeneste. Faktum er at flyene og personellet som var i tjeneste der, allerede var evakuert fra den syriske basen flere timer før angrepet fant sted.