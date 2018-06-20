Германские политики и мусульманские лидеры на марше толерантности, состоявшемся в январе 2015 г. в ответ на теракт в Шарли Эбдо в Париже. Г-жа Меркель под руку с Айманом Мазиеком, генеральным секретарём Центрального совета мусульман. Хотя последний утверждает, что разорвал связи с Братьями-мусульманами и придерживается открытой дискуссии, на деле он поддерживает в рамках своей организации Милли Горюс (супрематистская организация Реджепа Тайипа Эрдогана) и Братьев-мусульман (матрица джихадистских формирований, возглавляемая Махмудом Эззатом, бывшая правая рука Сайеда Кутобы).

В начале XX века отношения Германии и Османской империи были превосходные. Кайзер Вильгельм II, очарованный исламом, осуществлял археологические раскопки в Баальбеке и принимал участие в строительстве первых железных дорог, в числе которых дорога Дамаск-Медин. Рейх и Блистательная Порта боролись рука об руку с британцами, когда они в 1915 г. затеяли Великое арабское восстание, а затем вместе проиграли Первую мировую войну и на этом основании вынуждены были покинуть регион (соглашение Сайкса-Пико-Сазонова)

1953 год. Президент Эйзенхауэр принимает делегацию Братьев-мусульман, возглавляемую Саидом Рамаданом. Начиная с этого времени Соединённые Штаты постоянно поддерживали политический ислам.

Во время холодной войны ЦРУ завербовало лучших нацистских офицеров, которых использовали в борьбе против СССР. Среди них Герард фон Менде, который натравливал советских мусульман против Москвы [1]. В 1953 г., будучи высокопоставленным чиновником, он приютил в Мюнхене главу Братьев-мусульман Саида Рамадана [2].

Алоис Бруннер, считающийся ответственным за депортацию 130 000 евреев, был в 1954 г. направлен ЦРУ в Дамаск с целью воспрепятствовать режиму президента Шукри аль-Куатли по созданию альянса с СССР.

В это же время ЦРУ под дипломатическим прикрытием использует нацистских офицеров для создания противовеса просоветским силам во всех странах мира. Например, Отто Скоцени в Египте, Фазлоллах Захеди в Иране и Алоис Бруннер [3] в Сирии. Все они создают на местах секретные службы на манер Гестапо. Бруннер будет выдворен из страны лишь в 2000 г. при президенте Башаре аль-Ассаде.

В период между хомейнистской революцией 1979 г. и терактами 11 сентября 2001 г. Западная Германия относится к Братству с осторожностью. Однако по требованию ЦРУ и после того, как Сирия признала Восточную Германию, она соглашается предоставить политическое убежище путчистам, которые пытались совершить в 1982 г.государственный переворот против президента Хафеза аль-Ассада. Среди них был Верховный лидер Иссам аль-Аттар (брат сирийского вице-президента Наджаха аль-Аттара). В 90-х годах в Германии Братство возрождается при содействии двух дельцов сирийца Али Галеба Химмата и египтянина Юссефа Нада, которые впоследствии будут обвинены Вашингтоном в оказании финансовой помощи Уссаме Бен Ладену.

В течение ряда лет немецкий профессор Уолкер Петерс совместно с ЦРУ участвовал в подготовке войны против Сирии. Сегодня он руководит самым известным европейским центром международных исследований (StiftungWissenschaft und Politik) и от ООН принимал участие в переговорах в Женеве.

Когда Соединённые Штаты развязали на Большом Ближнем Востоке войну, ЦРУ подталкивало объединённую Германию к «Диалогу с мусульманским миром». Министерство иностранных дел Германии опирается при этом, главным образом, на местного лидера Братства Ибрагима аль-Завата и на эксперта Уолкера Пертеса. Последний становится в итоге директором федерального центра - Фонда Науки и Политики.

Детлев Мехлис обвинил от имени ООН президентов Эмиля Лахуда и Башара аль-Ассада в убийстве Рафика Харири. Его работа была основана на ложных свидетельствах, в числе которых и те, что вынудили его уйти в отставку.

В 2005 г. Германия участвует в убийстве Рафика Харири, поставив оружие, которое будет использовано для убийства (речь не идёт, разумеется, об обычных взрывчатых веществах в противоположность утверждениям специального Трибунала [4]. Кроме того, Германия на пост главы Миссии по расследованию ООН выдвинула бывшего комиссара полиции Герхарда Леммана, который впоследствии был уличён в причастности к истории с секретными тюрьмами ЦРУ.

В 2008 г. во время подготовки «сирийской войны» Уолкер Петерс был приглашён НАТО на ежегодное собрание Бильдербергского клуба. Он участвовал в нём вместе с сирийским агентом ЦРУ Бассмой Кодмани. Оба они разъясняли участникам собрания, какую выгоду получит Запад от свержения законной власти в Сирии и прихода к власти Братьев-мусульман. Усвоив двуличие Братства, он в 2011 г. помещает в New York Times статью, в которой насмехается над президентом Ассадом за то, что он верит в «заговор» против его страны [5]. В октябре того же года он принимает участие в собрании турецких предпринимателей, организованного частной американской разведывательно-аналитической компанией Stratfor. Он представляет своим собеседникам нефтяные и газовые ресурсы Сирии, которыми следовало бы завладеть [6].

Клеменс фон Гётце (директор 3-го департамента министерства иностранных дел Германии) и Анвар Мохаммад Гаргаш (министр иностранных дел Эмиратов) на совещании рабочей группы по разделу сирийской экономики в Абу Даби.

Засучив рукава, Германия организует в Абу Даби собрание «Друзей Сирии» под председательством одного из своих дипломатов Клеменса фон Гётце. Последний распределил между присутствующими будущие концессии по разработке месторождений, которые будут принадлежать победителям после того, как НАТО разгромит САР [7].

В середине 2012 г. Уолкер Петерс назначается госдепом США ответственным за так называемый «Завтрашний день», то есть правительство, которое будет насильственно приведено к власти. В министерстве иностранных дел он организует собрание, в котором принимают участие 45 сирийцев, в числе которых его подруга Бассма Кодмани и мусульманский Брат Радван Зиадех, специально прибыший из Вашингтона [8]. В итоге, Пертес становится в ООН одним из советников Джеффри Фелтмана. В этом чине он участвует на всех переговорах в Женеве.

Указания министерства иностранных дел Германии слово в слово воспроизводятся Европейской службой иностранных дел, которой руководит Федерика Могерини. Это учреждение составляет секретные предписания по Сирии для глав государств и правительств стран ЕС.

В 2015 г. канцлер Ангела Меркель и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, ставший покровителем Братьев-мусульман по всему миру, организуют переправку в Германию более миллиона человек [9] по требованию немецкого союза предпринимателей. Подавляющее большинство среди этих мигрантов являются сирийцами, которых турецкая ПСР вытесняет со своих мест, а Германия мешает их возвращению на родину.

Канцлер Ангела Меркель отправится на этой неделе в Бейрут для обсуждения вопросов по Сирии.