Irak stokker om på kortene

Det irakiske parlamentet har erklært at valget på lovgivende forsamling som skulle fornye denne funksjonen var mot reglene. Parlamentet har innkalt valgkommisjonen og bedt om at stemmene blir telt på nytt.

Det har brutt ut voldsomheter i Baghdad som har ført til 18 døde.

Selv om Moqtada el-Sadr vant valget som har blitt annullert, har han fordømt denne manøveren fra det avgående parlamentets side. Og han har appellert til det irakiske folket om å legge ned våpnene.

Det har vært brann i ett av de fire lagrene der maskiner for avstemming og stemmesedler har vært oppbevart. Men det ser ikke ut til at denne antatte forbrytelsen kan hindre en manuell opptelling av stemmene.

Den avgående statsministeren Haider Al-Abadi har fordømt parlamentarikere som nekter å gå med at de har tapt og som går inn for et nyvalg i stedet for en ny opptelling av stemmene.

Det er Høyesterett alene som har makt til å annullere hele valget.

Moqtada el-Sadr har kunngjort at han har forsterket koalisjonen han dannet med kommunistene - og han har også brakt inn Alliance for Conquest. Denne koalisjonen, som kom på andre plass i valget, består av pro-Iran-kjempere og anti-jihadister.

I det nye parlamentet har denne nye koalisjonen 141 av de 165 setene de trenger for å kunne oppnå flertall.