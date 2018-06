Washington procura doadores para Gaza

Enquanto finalizam o plano de paz dos EUA para Israel, os representantes especiais do Presidente Trump, Jared Kushner e Jason Greenblatt, pediram aos Estados do Golfo que investissem de imediato US $ 800 milhões de dólares em Gaza.

A população gazense é a principal força susceptível de recusar o plano dos EUA (enquanto o Hamas o aceitou já em traços gerais). Washington procuraria demonstrar a sua boa vontade regulando os recorrentes problemas de água e de eletricidade no Território palestiniano.