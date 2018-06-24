Сеть Вольтер

Новые преступления Международной коалиции против сирийцев

Башар Джаафари
Сеть Вольтер | Нью-Йорк (США)
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В дополнение к тому, о чем мы уже сообщали в десятках писем на Ваше имя, касающихся варварских преступлений, совершаемых «международной коа-лицией» во главе с Соединенными Штатами Америки, ее продолжающихся напа-дений на ни в чем не повинных сирийских гражданских лиц и ее непрекращаю-щихся усилий, направленных на подрыв суверенитета, единства и территориаль-ной целостности Сирийской Арабской Республики, хотел бы информировать Вас о том, что эта незаконная коалиция продолжает совершать массовые убийства мирных сирийских граждан. В понедельник, 4 июня 2018 года, боевые самолеты этой коалиции разбомбили дома гражданских лиц в деревне Джаза, мухафаза Эль-Хасака, а в воскресенье, 3 июня 2018 года, эта коалиция нанесла удары по домам мирных жителей в деревне Хасан-эль-Али. Этим инцидентам предшество-вало еще одно массовое убийство, совершенное в субботу, 2 июня 2018 года. Его жертвами стали жители деревни Диб-Джаза, мухафаза Эль-Хасака. В тот же пе-риод коалиция неоднократно наносила удары по деревням Даху, Дашиша и Талль-эш-Шаир, а также по населенным пунктам в окрестностях города Эш-Шаддада, который находится в той же мухафазе. Помимо уничтожения жилых домов и имущества, а также объектов инфраструктуры этих деревень, результа-том этих ужасных преступлений стала гибель 22 мирных жителей, одним из ко-торых был пожилой мужчина, а все остальные погибшие были женщинами и детьми.

Эта разбойничья коалиция, действия которой выходят за рамки междуна-родного права, атаковала жителей этих деревень в качестве наказания за их отказ присоединиться к поддерживаемым Соединенными Штатами Америки марионе-точным сепаратистским формированиям в мухафазах Эль-Хасака, Эр-Ракка и Дайр-эз-Заур. Соединенные Штаты координирует взаимодействие между этими боевиками и террористами «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ), и коалиция внедряет некоторых террористов ИГИЛ в ряды этих боевиков, а других использует для нападений на позиции Сирийской арабской армии, чтобы они могли вернуть под свой контроль районы, которые были освобождены от терро-ристов Сирийской арабской армией и ее союзниками. Кроме того, эта преступная коалиция продолжала оказывать непосредственную огневую поддержку террори-стической организации ИГИЛ в ходе ряда боестолкновений с Сирийской араб-ской армией, в том числе совсем недавно, 24 мая 2018 года, когда самолеты коа-лиции атаковали боевые позиции Сирийской арабской армии между населенны-ми пунктами Абу-Камаль и Хумайма в мухафазе Дайр-эз-Заур менее чем через 24 часа после того, как Сирийская арабская армия отразила нападение террористов ИГИЛ на эти позиции.

Коалиция продолжает совершать в Сирии военные преступления и преступ-ления против человечности, поддерживать терроризм и использовать террори-стов и сепаратистские военизированные формирования для достижения своих основных политических целей, подтверждая тем самым наш давний тезис о том, что единственная цель коалиции и ее американских руководителей состоит в подрыве суверенитета и территориального единства и целостности Сирийской Арабской Республики и в затягивании сирийского кризиса. Эти цели идут вразрез с соответствующими резолюциями Совета Безопасности, в которых подчеркива-ется необходимость сохранения единства народа и территории Сирийской Араб-ской Республики.

Сирийская Арабская Республика призывает государства — члены коалиции, которые заявляют, что им дороги права человека, нормы международного гума-нитарного права и Устав Организации Объединенных Наций, объявить о своем выходе из этой позорной коалиции. Сирийская Арабская Республика призывает Совет Безопасности выполнить свою обязанность по поддержанию международ-ного мира и безопасности и незамедлительно принять меры к прекращению мас-совых убийств сирийского населения, совершаемых коалицией, и недопущению совершения ею таких массовых убийств впредь. Совет должен также принять меры к прекращению враждебного и незаконного присутствия сил Соединенных Штатов и других иностранных сил на сирийской территории и недопущению то-го, чтобы Соединенные Штаты реализовывали свои планы по поддержке терро-ризма в Сирийской Арабской Республике и по разграблению ресурсов нашей страны. Об этих планах говорят как недавние преступления Соединенных Шта-тов, так и преступления, совершенные ими ранее, в том числе, например, уни-чтожение города Эр-Ракка и отвратительное нападение на Сирийскую Арабскую Республику, совершенное Соединенными Штатами, Францией и Великобритани-ей 14 апреля 2018 года. У Соединенных Штатов Америки нет никаких моральных оснований для агрессивной политики, которую они проводят в Сирии и в реги-оне, а также по всему миру, так как Соединенные Штаты являются центральным звеном в процессе создания угроз международному миру и безопасности.

Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве доку-мента Совета Безопасности.

Башар Джаафари

Башар Джаафари постоянный представитель Сирии при ООН.

 
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Источник : « Новые преступления Международной коалиции против сирийцев », Башар Джаафари, Сеть Вольтер, 24 июня 2018, www.voltairenet.org/article201654.html

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