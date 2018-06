USAs etteretnigstjenester og Nord-Korea

En polemikk utspiller seg rett foran øynene på oss internt i USAs etterretningstjenester. Noen medlemmer sier at, mens Nord-Korea har gått til det skritt å ødelegge fasilitetene for avfyring av missiler i Sohae, har landet egentlig ikke til hensikt på noen måte å stanse dette missil-programmet.

Debatten oppstod etter at president Trump fikk i stand en avtale om å trekke USAs styrker ut av Sør-Korea.

Denne situasjonen minner oss på et så og si identisk løfte fra Jimmie Carter under valgkampen i 1976. Senere, da Carter var blitt valgt til president, var han ikke i stand til å følge opp sitt løfte: USAs etterretningstjenester og Pentagon står sammen for å hindre USAs tilbaketrekking fra Sør-Korea.

Og til slutt: En NSA rapport utarbeidet av John Armstrong, forsynte dem med bevismateriale om at de nordkoreanske væpnede styrkene angivelig hadde blitt mektigere enn Sør-Koreas. Dette ville i neste omgang medføre at konsekvensene ved en uttrekking av USAs tropper ville være å overgi Sør-Korea til Nord-Korea. Og dette var selvsagt akkurat som team Bs 1976 rapport vedrørende Sovjetunionens militære slagkraft, bare at der var alle dataene falske. Selv om president Carter sparket general Singlaub fra sin posisjon som kommandør av PaCom (USAs kommando for stillehavsflåten), kom det ingen verdens ting ut av det. Beskyldningen om å ha satt en alliert i fare gjorde at han dermed ble tvunget til å gå av.