Пока его отец отбывал тюремное наказание за неуплату налогов, Жаред Кушнер сам управлял семейным предприятием, хотя правящие круги США не скрывали своего презрения к его семье. Он учится работать в этих условиях, придав себе образ человека, соблюдающего все правила поведения добропорядочного пуританина. Став единственным доверенным лицом своего тестя Дональда Трампа, он вместе с ним входит в Белый дом. В настоящее время он работает на президента неофициально и Государственному департаменту не подотчётен.

Арабо-израильский конфликт, который изначально был следствием европейского колониального владычества, впоследствии стал использоваться в качестве средства для предотвращения единения арабских народов. Речь не шла об утверждении превосходства Запада над Ближним Востоком, а в том, чтобы не допустить, чтобы арабы создали конкурирующий с ними блок. Из колониальной их логика превратилась в имперскую, наподобие американской.

Однако сегодня западные страны, доминировавшие над всем миром в течение нескольких столетий, приходят в упадок, тогда как Азия, являясь носительницей иных цивилизаций, становится центром мира. Как следствие, давление, оказываемое на арабов, слабеет. Президент Трамп вынужден отказаться от доктрины Цебровски по ликвидации социальных и государственных структур региона и теперь пытается умерить израильский конфликт.

Команда Трампа по межправительственным переговорам, в которую входят верные люди Жаред Кушнер (зять президента) и Джейсон Гринблатт ( бывший вице-президент конгломерата Trump Organization), рассматривает палестинский вопрос с геополитической точки зрения.

У них нет никакого дипломатического опыта, и они не стремятся найти решение, которое могло удовлетворить всех, а лишь снизить давление на население, чтобы оно могло жить нормально и согласно «праву на счастье», как это записано в Конституции США. Эта цель для Дональда Трампа является главной, и он готов покончить с американским империализмом и заменить его торговой конкуренцией.

Конечно, двум ортодоксальным евреям Кушнеру и Гринблатту понять израильтян легче, чем арабов, но, принимая во внимание их позицию, это совсем не важно. Чтобы они ни говорили, их главная цель состоит не в том, чтобы достичь мира, а только в том, чтобы разблокировать ситуацию. И они используют свои еврейские корни в качестве козырной карты, что позволяет им не ворошить вопрос о том, кто прав, а кто виноват, - этот вопрос возник бы в том случае, если бы они пытались установить справедливый и прочный мир.

«Метод Трампа», которому их долго обучали, сводится к следующему:

• Учитывать реальное состояние дел, даже если это требует отказа от тщательно отшлифованной официальной риторики;

• Учитывать все преимущества, которые можно извлечь из предыдущих двусторонних соглашений;

• Соблюдать, насколько это возможно, международное право [1].

И тот, и другой воздерживаются от публичных заявлений и колесят по всему региону, не раскрывая свои планы на следующий день. А их собеседники гораздо более словоохотливы. И по тем обрывкам, которые они высказывают, можно судить о разрабатываемым ими плане.

В перспективе Кушнер и Гринблатт стараются возродить инициативу принца Абдаллы (2002) [2]. Тогда будущий король Саудовской Аравии изменил позицию арабов так, чтобы не опираться больше на Ословские соглашения (1991 г.), а исходить из резолюций 194 (1948 г.) [3] ГА ООН и 242 (1967 г.) [4] и 338 (1973 г.) [5] СБ ООН. Его принцип выражался просто: «земля в обмен на мир»: арабы были готовы признать Израиль и жить с ним в мире, если он отступит к границам 1967 г. Однако Премьер-министр Израиля того времени Ариэль Шарон отверг это предложение. Последний начинал свою карьеру в качестве командующего террористическими подразделениями, которые безжалостно уничтожали арабов, а оставшихся в живых изгоняли со свих мест (Накба). Главной целью приверженца колониальной идеологии был захват всех земель от Нила до Евфрата.

Кушнер и Гринблатт возрождают идею принца Абдаллы, но подтверждая ежедневные отторжения земель Израилем, они намерены уступить в гораздо большем, лишь бы это прекратилось.

Сегодня почти треть израильтян считают, что их судьба зависит о того, будут ли они соблюдать Талмуд. Большинство евреев Израиля рождены в Израиле и у них нет никаких предрассудков. В основном это люди, которые хотят жить мирно. Если не принимать во вниманиепринцип коллективной ответственности, они не несут ответственности за преступления своих дедушек и бабушек. И они, следовательно, не прочь отойти к границам 1967 г.

Аналогично, среди арабов почти не осталось переживших Накбу. Международное право осуждает эту этническую чистку и вынуждает Израиль признать неотъемлемое право жертв и их потомков на возвращение на земли, из которых они были изгнаны. Но палестинские арабы проиграли арабо-израильскую войну 1948 г. Следовательно, они могут требовать компенсаций, но не недвижимость, которую их предки оставили перед тем, как погибнуть. Последний пункт был засвидетельствован мирной инициативой принца Абдаллы, но далеко не все арабы его восприняли.

Впрочем, сегодня в Иордании проживает столько же палестинских арабов, сколько и на Западном берегу реки Иордан, секторе Газа и Восточном Иерусалиме вместе взятых. Возвращаясь к старой арабо-британской идее, Кушнер и Гринблатт предлагают объединить эти четыре территории в одно государство. Новая Иордания останется хашимитской, и управлять ею будет король Абдалла II (не путать с прежним саудовским принцем), а Премьер-министром будет палестинец. Кушнер и Гринблатт считают, что присоединив независимый Западный берег реки Иордан к Иорданскому королевству, они вынудят президента Махмуда Аббаса (ему 83 года) уйти в отставку, но в этом случае премьер-республиканец предаст их анафеме и откажется с ними разговаривать.

Вплоть до 1967 г. Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим входили в состав Иордании, но команда Трампа намерена присоединить к ней и Газу. Последний пункт пока не подтверждён. Не исключено, что автономия Газы будет сохранена. В этом случае эта территория войдёт в состав Египта. Для развития экономики будет создана зона свободной торговли, в которую войдёт часть Синая. Страны Залива во главе с Саудовской Аравией профинансируют восстановление системы очистки сточных вод и строительство солнечной электростанции, морского и воздушного портов.

Но вот в чём сложность. После подписания сепаратного мира с Израилем у Египта отношения с сектором Газа осложнились. Жители Газы постоянно проникают на территорию Египта. Несколько лет назад министр иностранных дел Египта Ахмед Абу Геит (действующий генеральный секретарь арабской Лиги) закрыл границу и угрожал «перебить ноги» тем, кто хотел сбежать из этой тюрьмы под открытым небом,

Исторические иорданцы-выходцы бедуинских племён - составляют всего лишь 20 % населения этой страны, утонувшей в океане палестинских беженцев. После объединения их будут не больше 10% . Они будут пытаться укрепить свою культуру путём натурализации сирийских беженцев, вышедших из бедуинских племён, которых они приютили. Но, что более существенно, хашимитская монархия существует лишь потому, что основатель династии шериф Хуссейн мечтал создать единый арабский мир (Великое арабское восстание 1915 г.) Если бы палестинцы восприняли объединение как неудавшийся проект Хуссейна, восстание, сравнимое с тем, что произошло в 1970 г. (чёрный сентябрь) было бы неизбежным, а монархия вряд ли бы устояла.

Сегодня все стремятся к тому, чтобы сделать этот проект жизненным и чтобы никакие силы в регионе его не саботировали. Потому что со временем то, что изначально было всего лишь локальным колониальным конфликтом, переросло в войну Израиля со всем регионом, то есть не только с арабами, но и с турками и персами. И если кто-то в регионе будет ущемлён новой конфигурацией, он не преминет сорвать этот проект.

Все семьдесят лет ООН говорила о праве и осуждала Израиль за то, что он его не соблюдает, но почти никто ничего не сделал, чтобы право применялось. Сегодня не только ухудшается политическая ситуация палестинцев, их повседневная жизнь становится невыносимой.

План Белого дома вызывает много нареканий со стороны первых лиц региона и стран Запада, которые пользуются этой ситуацией. Зато его приветствуют те, кого он непосредственно касается.