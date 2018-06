Sarkozy e a Líbia : uma informação pode esconder outra

A imprensa francesa descobre agora as razões pelas quais a Jamahiriya Árabe Líbia financiara a campanha eleitoral presidencial de Nicolas Sarkozy, em 2007: este tinha-se comprometido a fazer anular, pela Justiça francesa, a sentença de prisão perpétua do Chefe dos Serviços Secretos líbios, Abdallah Senussi (cunhado de Muammar Kaddafi).

Durante a guerra do Chade, em 1989, Senussi organizara o atentado contra o DC10 da UTA, que provocou 171 mortos. Ele não negava os factos, mas considerava não ser judicialmente responsável por um acto de guerra entre Estados.

Segundo uma investigação de Karl Laske e Fabrice Arfi, publicada a 21 de Junho na Mediapart , a anulação desta condenação teria sido encarada, desde 2005, por Thierry Herzog (advogado de Nicolas Sarkozy) e por Francis Szpiner (advogado das vítimas do atentado), de acordo com o mostrado por um documento líbio.

Para além da contestação dos dois advogados, nada de novo há neste caso. Thierry Meyssan já explicara os factos nas pp. 26 e 27 do seu livro Sous nos yeux. Du 11-Septembre à Donald Trump [1] («Sob os nossos olhos. Do 11-de-Setembro a Donald Trump»- ndT), publicado no ano passado pelas Editions Demi-Lune. Mesmo que os jornalistas franceses não o tenham lido, a Rede Voltaire pode afirmar que este depoimento foi já incluído no dossiê de instrução do processo. Pode até dar-se o caso de que a maneira como esta «revelação» é hoje orquestrada vise, na realidade, ocultar uma outra parte do dossiê.