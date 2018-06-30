الأزمة تزداد عمقا في إيران

يزداد الوضع قسوة في إيران مع استمرار الريال في الانهيار (-55٪ في ستة أشهر) وتفاقم البطالة (نتحدث عن 40٪ من السكان، لكن من الصعوبة التحقق من هذا الرقم).

وفي الوقت الذي ستبدأ فيه العقوبات الأمريكية الجديدة الدخول حيز التطبيق في تموز-يوليو المقبل، أدان الرئيس حسن روحاني مؤامرة الولايات المتحدة لتدمير أي أمل للشعب.

آية الله صادق أمولي لاريجاني، رئيس السلطة القضائية، وشقيق رئيس البرلمان، اتهم ب "الخيانة" أولئك الذين يضاربون في سوق صرف العملات الأجنبية. فيما وجه 187 نائبا من أصل 290 كتابا إلى مرشد الثورة، آية الله علي خامنئي يطالبونه بتغيير الفريق الاقتصادي للحكومة.