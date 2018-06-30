شبكة فولتير

الأزمة تزداد عمقا في إيران

شبكة فولتير
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يزداد الوضع قسوة في إيران مع استمرار الريال في الانهيار (-55٪ في ستة أشهر) وتفاقم البطالة (نتحدث عن 40٪ من السكان، لكن من الصعوبة التحقق من هذا الرقم).

وفي الوقت الذي ستبدأ فيه العقوبات الأمريكية الجديدة الدخول حيز التطبيق في تموز-يوليو المقبل، أدان الرئيس حسن روحاني مؤامرة الولايات المتحدة لتدمير أي أمل للشعب.

آية الله صادق أمولي لاريجاني، رئيس السلطة القضائية، وشقيق رئيس البرلمان، اتهم ب "الخيانة" أولئك الذين يضاربون في سوق صرف العملات الأجنبية. فيما وجه 187 نائبا من أصل 290 كتابا إلى مرشد الثورة، آية الله علي خامنئي يطالبونه بتغيير الفريق الاقتصادي للحكومة.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

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مصادر : “الأزمة تزداد عمقا في إيران”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 30 حزيران (يونيو) 2018, www.voltairenet.org/article201727.html

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