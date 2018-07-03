Когда от вращающихся винтов президентского вертолёта у моряка из почётного караула слетела фуражка, Дональд Трамп подобрал её и надел её ему на голову.

Данная статья является продолжением статьи Тьерри Мейсана « Comment se positionne Donald Trump ? » (Как себя позиционирует Дональд Трамп), Сеть Вольтер, 19 мая 2018 г.

Проблема

В 1916 г. Во время Первой мировой войны Ленин в своей книге «Империализм как высшая стадия капитализма» дал анализ причин, приведших к столкновению империй. В своём труде он высказал следующую мысль: «Империализм есть капитализм на той стадии развития, когда сложилось господство монополий и финансового капитала, приобрёл выдающееся значение вывоз капитала, начался раздел мира между международными трестами и закончился раздел всей территории земли между крупнейшими капиталистическими странами».

Факты подтвердили описанную Лениным логику концентрации капиталов. За один век она привела к созданию новой империи – Америке (не путать с американским континентом). В результате слияний и поглощений возникло несколько транснациональных компаний, породивших глобальный правящий класс, который каждый год собирается на тусовки в Давосе (Швейцария). Эти люди не служат интересам американского народа, и они не обязательно являются американскими гражданами, их цель состоит лишь в том, чтобы максимизировать свои прибыли, используя федеральную власть США в качестве инструмента.

Дональд Трамп был избран президентом за своё обещание восстановить в стране то, что предшествовало капитализму, – «американскую мечту» на основе свободной конкуренции. Однако, основываясь на утверждениях Ленина, такой возврат невозможен, тем не менее, новый президент выбрал именно этот путь.

Империалистическая сущность капиталистической системы выражена доктриной Пентагона, сформулированной адмиралом Артуром Цебровски: отныне мир разделён на две части. С одной стороны, это развитые и стабильные страны, а с другой - страны, ещё не охваченные имперской глобализацией и, следовательно, обречённые на беспорядки. Начиная с 2001 г. они беспрестанно разрушают «Большой Средний Восток», а сегодня намерены делать то же самое в Карибском бассейне.

Следует отметить, что Пентагон воспринимает мир исходя из концепций таких антиимпериалистических мыслителей, как Иммануил Валлерстайн, Джованни Арриги или Самир Амин.

Попытка найти решение

Таким образом, цель Дональда Трампа состоит в том, чтобы инвестировать транснациональные капиталы в экономику США, а Пентагон и ЦРУ заставить работать на национальную оборону. Для этого он должен выйти из международных торговых соглашений и распустить межправительственные организации, отстаивающие прежний порядок.

Расторгнуть международные торговые соглашения

В первые дни своего мандата президент Трамп объявил об отказе США участвовать в соглашении о транстихоокеанском партнёрстве, которое ещё не было подписано. Данное соглашение являлось частью стратегического плана по изоляции Китая.

За неимением возможности отвести подпись под такими соглашениями, как североамериканское соглашение о свободной торговле, он принялся их расторгать путём введения различных таможенных пошлин, которые нарушали дух соглашений, но не их букву.

Перестраивать или распускать межправительственные структуры

Мы неоднократно упоминали, что ООН не является больше форумом по борьбе за мир, эта организация является всего лишь инструментом американского империализма, которому противостоят всего лишь несколько государств. Такое было в бытность СССР, когда велась политика «пустого стула», и она возродилась вновь после августа 2012 г.

Президент Трамп прямо выступил против двух основных империалистических инструментов ООН: операций по поддержанию мира (они заменены наблюдательными миссиями, первоначально предусмотренными Уставом) и Совета по правам человека (единственной задачей которого является оправдание гуманитарных войн НАТО). Первый он лишил финансирования, а во втором США прекратили участвовать. Однако он проиграл выборы руководителя международной организации по делам беженцев, оставив тем самым свободное поле для международной торговли людьми. Таким образом, он вовсе не намерен уничтожить ООН, но хочет перестроить её так, чтобы она выполняла свою первоначальную функцию.

Недавно он торпедировал G7. Этот саммит, первоначально задуманный как обмен мнениями, начиная с 1994 г. стал инструментом имперского доминирования. В 2014 г. он к тому же стал инструментом антироссийским, если принять во внимание англосаксонскую стратегию, известную под названием «локализовать пожар», то есть избежать мировой войны путём расширения империи до границ с Россией и её изоляции. На саммите в Шарлеруа он старался показать растерявшимся союзникам, что он им не правитель, и что они сами должны о себе беспокоиться.

Наконец, после попытки использовать Францию для подрыва Европейского Союза, он повернулся к Италии, куда направил Стива Беннона для создания антисистемного правительства с помощью американских банков. Рим объединился с пятью другими столицами против Брюсселя.

Инвестировать в реальную экономику

С помощью налогов и таможенных пошлин, которые трудно провести через Конгресс и которые чаще всего устанавливаются указами, президент Трамп вынуждает крупные компании возвращать свои заводы в страну. Именно этим обусловлен экономический рост, и это единственно, что пресса признаёт ему в заслугу.

Однако рано констатировать победу над финансовым капиталом. Последний продолжает процветать за пределами США, выкачивая по всему миру национальные богатства.

Перестроить Пентагон и ЦРУ

Конечно, это самая трудная задача. На выборах за президента Трампа отдавали свои голоса и военные, но не высшие офицеры и генералы.

Дональд Трамп вошёл в политику сразу после событий 11 сентября 2011 г. Он выступил против официальной версии этих событий. Официальные заявления всегда поражали его. Пока президенты Буш мл. и Обама твердили о своём желании покончить с джихадизмом, на деле за время их мандатов происходило резкое увеличение джихадизма и его распространение по всему миру, и дело дошло даже до создания на территории Ирака и Сирии независимого исламского государства.

Вот почему после вступления в должность президент Трамп окружил себя офицерами, пользующимися в своих армиях авторитетом. Для него это был единственный выбор и чтобы предотвратить госпереворот, и чтобы осуществить реформу, которую он задумал. Затем он предоставил военным карт-бланш во всём, что касается тактических операций «на земле». Наконец, он не упускает случая подтвердить свою поддержку вооружённым силам и разведывательным службам.

Лишив председателя Объединённого комитета начальников штабов и директора ЦРУ их кресел в Совете национальной безопасности, он отдал им приказ о прекращении поддержки джихадистов. Постепенно Аль Каида и ДАЕШ стали терять свои позиции. Сегодня эта политика находит своё продолжение на Юге Сирии, где США прекратили оказывать джихадистам поддержку. Последние больше не создают частные армии, а всего лишь отдельные группы, используемые для проведения точечных терактов.

Действуя в том же духе, он дал понять, что откажется от роспуска НАТО, если последняя, кроме борьбы против России, согласится принять антитеррористическую функцию. А теперь он заявляет, что НАТО не располагает вечными привилегиями, как это было продемонстрировано с выдачей специальной визы бывшему генсеку. Но самое главное в том, что он начинает подрезать её антироссийскую направленность. Он ведёт переговоры о прекращении военных учений Альянса в Восточной Европе. Кроме того, он издаёт административные акты, свидетельствующие об отказе союзников вкладывать средства в коллективную оборону. Таким образом, он намерен подорвать НАТО, когда сочтёт это возможным.

Но этот момент настанет тогда, когда одновременно с деградацией международных отношений наконец то прозреют Азия (Северная Корея), Большой Средний Восток (Палестина и Иран) и Европа (ЕС).