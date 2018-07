A crise aprofunda-se no Irão

A situação agrava-se no Irão enquanto o rial não deixa de cair (-55% em seis meses), e o desemprego aumenta (fala-se de 40% da população, mas este número não é não verificável).

Enquanto as novas sanções dos EUA vão começar a ser aplicadas em Julho, o Presidente Hassan Rohani denunciou o complô norte-americano para destruir a esperança do povo.

O Aiatola Sadeq Amoli Larijani, chefe do Poder Judicial (Judiciário-br) e irmão do Presidente do Parlamento, acusou de «traição» aqueles que especulam no mercado de câmbios.

Entre os 290 parlamentares, 187 escreveram ao Guia da Revolução, o Aiatola Ali Khamenei, para lhe pedir que mude a equipa económica do governo.