Trump og NATO

Under G7 toppmøtet i Charlesvoix (Canada) sa Donald Trump at Nato var like dårlig for USA som den Nordamerikanske Frihandelsavtalen (Nafta) og for dyr å vedlikeholde for USA [1].

Da han drev valgkamp for å bli valgt til USAs president uttalte Donald Trump at Nato var «overflødig». Helt nylig har USAs utenriksdepartement nektet å gi NATOs tidligere generalsekretær, spanjolen Javier Solana, spesialvisum. Dette ble sannsynligvis gjort som reaksjon på hans støtte til fordel for Iranavtalen. USAs president har dessuten sendt et brev til 10 Nato-stater hvor de varsles at det blir umulig å rettferdiggjøre USAs militære støtte til allierte som ikke respekterer sine finansielle forpliktelser. Det ser dessuten ut til at når Donald Trump og Vladimir Putin møtes i Helsinki den 16. juli vil de diskutere en stopp av Natos øvelser på den russiske grensen.

Det er innkalt til toppmøte i Nato den 11. og 12. juli i Brussel.