Trump e a OTAN

Aquando da cimeira do G7 em Charlevoix, o Presidente Donald Trump teria declarado a propósito da OTAN que ela é tão má quanto o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) e que é cara demais para os Estados Unidos [1].

Durante a sua campanha eleitoral, Donald Trump qualificara a OTAN de «obsoleta». Nas últimas semanas, a Administração Trump recusou um visto especial ao antigo Secretário-geral da organização, o Espanhol Javier Solana, provavelmente por causa do seu compromisso em favor do acordo JCPoA com o Irão. O Presidente dirigiu, igualmente, uma carta a uma dezena de Estados membros da Aliança para os notificar que se torna impossível justificar o apoio militar dos EUA a aliados que não respeitam os seus compromissos financeiros. Por fim, Donald Trump e Vladimir Putin deverão discutir em Helsínquia, a 16 de Julho, a suspensão das manobras da Aliança na fronteira russa.

Uma cimeira da OTAN está convocada para os dias 11 e 12 de Julho em Bruxelas.