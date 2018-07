Trump contra a OMC

Um projeto de lei, redigido a pedido do Presidente Donald Trump, dá plenos poderes ao Presidente dos Estados Unidos para estabelecer todas as tarifas aduaneiras [“United States Fair and Reciprocal Tariff Act (Draft)” («[Lei de Tarifas Justas e Reciprocas /rascunho» NdT), Voltaire Network, 2 July 2018.]].

Este projeto, que, no momento, não teria sido discutido no seio da Administração, visa fazer sair os Estados Unidos da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Segundo a Axios, que vazou (revelou-pt) na imprensa o documento, é improvável que o Congresso aceite conceder mais poder ao Presidente.