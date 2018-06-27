Имею честь сослаться на письмо за май, направленное мне Председателем Совета Безопасности 31 мая 2018 года с целью продолжить конструктивный и основанный на сотрудничестве диалог с Мьянмой в поисках долгосрочного уре-гулирования гуманитарной ситуации в штате Ракхайн. В соответствии с содер-жащейся в этом письме просьбой я довел его до сведения руководства правитель-ства Мьянмы.

Пользуюсь настоящей возможностью, чтобы информировать Вас о послед-них событиях и конкретных шагах, предпринятых правительством Мьянмы по трем вопросам, указанным в вышеупомянутом письме, а именно вопросам гума-нитарного доступа, ответственности за предполагаемые нарушения прав челове-ка и выполнения рекомендаций Консультативной комиссии по штату Ракхайн.

Гуманитарный доступ

Что касается гуманитарного доступа, то было создано Общество по оказа-нию гуманитарной помощи, расселению и развитию в Ракхайне для предостав-ления гуманитарной помощи всем нуждающимся общинам и ее координации. Гуманитарную помощь в штате Ракхайн предоставляют Международное движе-ние Красного Креста и Красного Полумесяца, включая Международный комитет Красного Креста (МККК) и Общество Красного Креста Мьянмы, Центр по коор-динации гуманитарной помощи для ликвидации последствий бедствий Ассоциа-ции государств Юго-Восточной Азии, Продовольственная и сельскохозяйствен-ная организация Объединенных Наций и Всемирная продовольственная про-грамма. Отдельные страны региона и другие доброжелатели также помогают по-страдавшим людям через Общество по оказанию гуманитарной помощи, рассе-лению и развитию в Ракхайне. МККК и Движение Красного Креста и Красного Полумесяца удваивают объем распределяемых продовольственных пайков до начала сезона дождей, а также обеспечивают работу передвижных медицинских пунктов и распространяют наборы для оказания первой помощи.

Кроме того, согласно меморандумам о взаимопонимании с соответствую-щими государственными министерствами, Ракхайнский координационный коми-тет содействует текущей деятельности соответствующих учреждений Организа-ции Объединенных Наций и международных организаций в штате Ракхайн, в том числе их поездкам по штату.

Важным событием стало подписание 6 июня 2018 года меморандума о вза-имопонимании между правительством Мьянмы и двумя учреждениями Органи-зации Объединенных Наций — Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и Программой развития Организации Объединенных Наций. Оно открыло возможности не только для оказания помо-щи на различных этапах возвращения и переселения в процессе репатриации, но и для активизации гуманитарной помощи и создания возможностей для получе-ния средств к существованию для репатриантов, а также для всех общин в штате Ракхайн. Этот трехсторонний меморандум о взаимопонимании определяет рамки сотрудничества, направленного на оказание Мьянме поддержки в создании усло-вий, способствующих добровольному, безопасному и достойному возвращению перемещенных лиц и восстановлению и развитию на основе повышения жизне-стойкости на благо всех общин в штате Ракхайн.

Ответственность

Что касается вопроса ответственности, то правительство Мьянмы неодно-кратно заявляло, что оно не будет потворствовать нарушениям прав человека и будет принимать меры в отношении ответственных согласно закону при наличии достаточных доказательств. Ответственные за некоторые случаи, например ин-цидент в деревне Инн Дин, в том числе сотрудники сил безопасности, уже были преданы суду. Недавнее вскрывшееся убийство 99 ни в чем не повинных этниче-ских индусов, совершенное «Араканской армией спасения рохингья» в тот же день, что и ее нападение на 30 полицейских постов, показало истинное лицо «Армии», которая также должна быть привлечена к ответственности и не остать-ся безнаказанной.

Нынешний кризис в штате Ракхайн разгорелся из-за неспровоцированных нападений террористов из «Араканской армии спасения рохингья» и затронул не только мусульман, но и индусов и другие этнические меньшинства. Мы должны защищать права человека всех общин и обеспечивать безопасность не только для мусульман и ракхайнцев, но и индусов и других общин. Нынешний цикл насилия в Ракхайне быстро перерос из межобщинной напряженности в проблему терро-ризма, которая угрожает национальному суверенитету и безопасности Мьянмы.

Еще одним важным шагом правительства является заявление Канцелярии Президента от 31 мая 2018 года о решении правительства учредить независимую комиссию по расследованию в рамках своей национальной инициативы по реше-нию вопросов примирения, мира, стабильности и развития в штате Ракхайн. Эта комиссия займется расследованием нарушений прав человека после террористи-ческих нападений, совершенных «Араканской армией спасения рохингья», и смежными вопросами. Правительство находится в процессе отбора кандидатов в Комиссию, которая будет состоять из международных и национальных деятелей; им будут помогать специалисты. Правительство решительно настроено принять правовые меры в отношении всех нарушений, совершенных на территории Мьянмы.

Рекомендации Консультативной комиссии по штату Ракхайн

Консультативная комиссия по штату Ракхайн была создана правительством Мьянмы по собственной инициативе для поиска долгосрочного решения ком-плексных проблем в штате Ракхайн 9 октября 2016 года, еще до первого нападе-ния «Араканской армии спасения рохингья». 24 августа 2017 года правительство сделало заявление, в котором оно приветствовало заключительный доклад Ко-миссии и обязалось выполнять ее рекомендации в максимально возможной сте-пени с учетом обстановки на местах. Для выполнения рекомендаций Консульта-тивной комиссии был назначен комитет на уровне министров и консультативный совет, в состав которого вошли видные международные деятели. Комитет публи-кует ежеквартальные отчеты о прогрессе в выполнении рекомендаций и уже вы-полнил более 50 рекомендаций из 88 и приступил к выполнению еще 30.

В свою очередь, консультативный совет комитета вынес свои первоначаль-ные заключения, направленные на эффективное выполнение рекомендаций. Не-которые из основных рекомендаций Комиссии, такие как создание независимой комиссии по расследованию и обращение к учреждениям Организации Объеди-ненных Наций за помощью в осуществлении соглашения о репатриации между Мьянмой и Бангладеш, уже выполнены.

Ход репатриации

Мы также разделяем Вашу озабоченность по поводу страданий перемещен-ных лиц, которые эксплуатируются для реализации пагубной и жестокой страте-гии террористической группы «Араканская армия спасения рохингья». Как со-общается, число перемещенных лиц, отправившихся на бангладешскую сторону, сильно завышено, поскольку реальная цифра не может быть выше полумиллиона. Мьянма приложила все усилия для создания условий, благоприятствующих ско-рейшему возвращению перемещенных лиц в соответствии с подписанной 23 ноября 2017 года договоренностью между Мьянмой и Бангладеш о возвраще-нии перемещенных лиц из штата Ракхайн. В январе 2018 года для ускорения ре-патриации бангладешской стороне был передан список 1222 человек, в том числе индусов и мусульман, которые по итогам проверки были признаны жителями Мьянмы.

По состоянию на 22 июня 2018 года Мьянма сообщила Бангладеш в общей сложности 1788 имен лиц, которые по итогам проверки были признаны жителя-ми Мьянмы, из перечня в 8032 человека, представленного Бангладеш в январе 2018 года. Однако Бангладеш пока не отправил ни единого репатрианта. Поэтому мы хотели бы заручиться поддержкой Совета Безопасности, чтобы настоятельно призвать Бангладеш начать осуществлять двустороннее соглашение и позволить прошедшим проверку перемещенным лицам вернуться без промедления в соот-ветствии с двусторонней договоренностью о возвращении перемещенных лиц из штата Ракхайн.

В мае прошлого года из лагерей в Кокс-Базаре по собственной воле верну-лись 62 перемещенных лица. Они были доставлены в транзитный центр Хла Пхоэ Кхаун после прохождения необходимой проверки в центре приема Нга Кху Я. Министр социального обеспечения, оказания помощи и переселения посетил Хла Пхоэ Кхаун, где он встретился с репатриантами, объяснил им процесс пере-селения и проверки гражданства и предоставил необходимую помощь и содей-ствие.

11 июня 2018 года потерпевшее крушение судно с 104 перемещенными ли-цами из Кокс-Базара на борту было вынесено на берег в районе Ятедаун. Лица из лагерей в Кокс-Базаре были размещены в транзитном центре и получили гумани-тарную помощь. В интересах ускорения процесса репатриации я хотел бы под-черкнуть настоятельную необходимость как можно более широкого распростра-нения информации о процессе репатриации среди перемещенных лиц в Бангла-деш и использования согласованной анкеты для сбора информации о потенци-альных репатриантах.

Угроза национальной безопасности со стороны «Араканской армии спасения рохингья»

Я хотел бы также воспользоваться этой возможностью, чтобы подчеркнуть аспект безопасности в процессе осуществления двустороннего соглашения Мьянмы и Бангладеш о добровольном, безопасном и достойном возвращении. Как Вам известно, главной причиной нынешнего гуманитарного кризиса в штате Ракхайн стал ряд неспровоцированных и преднамеренных нападений на участки полиции 25 августа 2017 года. Угроза, которую представляют террористы из «Араканской армии спасения рохингья», остается реальной и явной. Они про-должают запугивать и убивать тех, кто выступает за возвращение перемещенных лиц. Для обеспечения охраны и безопасности всех общин в Ракхайне необходи-мо, чтобы Бангладеш и другие заинтересованные стороны безотлагательно и ак-тивно сотрудничали в деле предотвращения и сдерживания угроз, создаваемых «Араканской армией спасения рохингья».

Мы привержены двустороннему решению этой гуманитарной проблемы, за-трагивающей обе наши страны, в духе взаимного уважения, искренности и доб-рососедства. Для достижения нашей общей цели — мирного урегулирования проблемы — совершенно необходимо укреплять доверие между Мьянмой и Бан-гладеш. Нам следует избегать любых провокационных действий, которые могут вызвать недопонимание и эскалацию напряженности и нанести ущерб осуществ-лению процесса репатриации.

В связи с этим я хотел бы довести до Вашего сведения, что Бангладеш по-строил крытые оборонительные сооружения на своей стороне границы между пограничными столбами №№ 34 и 35 в нарушение договора о демаркации грани-цы от 12 ноября 1998 года, который запрещает любые постройки в пределах 150 футов от линии границы. Мы вновь призываем Бангладеш удалить указанные сооружения в соответствии с договором о границе для устранения недопонима-ния между нашими странами.

Сотрудничество со Специальным посланником Генерального секретаря по Мьянме

Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций является одним из принципов внешней политики Мьянмы. 1 мая 2018 года, после визита членов Совета Безопасности в Мьянму, государственный советник издал заявление о том, что правительство обязуется действовать в партнерстве с Организацией Объединенных Наций при урегулировании многочисленных серьезных проблем, с которыми сталкивается страна. В духе этого обязательства правительство Мьянмы организовало первый официальный визит Специального посланника Ге-нерального секретаря по Мьянме Кристин Бургенер, состоявшийся 12–21 июня 2018 года. Мьянма согласилась с предлагаемым открытием канцелярии Специ-ального посланника в Нейпьидо и пригласила ее принять участие в предстоящей Мирной конференции Союза. Мьянма надеется на поддержание конструктивных и плодотворных отношений со Специальным посланником в рамках наших уси-лий по углублению партнерства с Организацией Объединенных Наций в решении сложных проблем, стоящих перед страной.

Как страна, столкнувшаяся с проблемами завершения перехода к полностью функционирующему демократическому государству, Мьянма ценит понимание и поддержку со стороны международного сообщества.

В своих усилиях по достижению национального примирения и мира, демо-кратии и развития правительство Мьянмы готово конструктивно взаимодейство-вать с Организацией Объединенных Наций. Я верю, что Организация Объеди-ненных Наций может помочь Мьянме найти всеобъемлющее и долгосрочное ре-шение данной гуманитарной проблемы.

Буду признателен за распространение настоящего письма среди членов Со-вета Безопасности и за его издание в качестве документа Совета.