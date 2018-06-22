По поручению правительства моей страны я хотел бы обратить Ваше вни-мание на нижеследующую информацию о том, что Соединенные Штаты, Вели-кобритания, Франция и ряд других государств, относящихся к числу их сателли-тов, играют деструктивную роль, оказывая покровительство и помощь воору-женным террористическим группам на территории Сирии. Они снабжают эти группы токсичными химикатами и помогают осуществлять перевозку, хранение и смешивание этих веществ, с тем чтобы применять их против мирного сирийского населения и затем обвинять в этом сирийское правительство.

Сирийская Арабская Республика, относящаяся к числу государств-основателей Организации Объединенных Наций, исходит из того, что Организа-ция сможет играть ключевую роль в деле урегулирования кризисов, если госу-дарства-члены будут привержены достижению целей Устава Организации Объ-единенных Наций. Поддержание международного мира и безопасности –– это важнейшая цель, достижение которой рассматривается как главная задача Совета Безопасности.

С конца 2012 года (см. наши идентичные письма от 8 декабря 2012 года (A/67/628-S/2012/917)) Сирийская Арабская Республика неоднократно предупре-ждала международное сообщество о том, что террористические группы могут применять токсичные химикаты в качестве оружия. В тот момент террористиче-ские группы стали контролировать работу частной лаборатории, которая распо-лагалась в восточной части города Алеппо и в которой хранились тонны токсич-ного хлора. 19 марта 2013 года вооруженные террористические группы впервые применили на территории Сирии химическое оружие, совершив нападение на Хан-эль-Асаль. В результате взрыва выпущенной террористическими группами ракеты 25 человек погибли и еще более 110 пострадали от отравления ядовитыми газами. Все пострадавшие, среди которых были мирные жители и военнослужа-щие, были доставлены в больницы города Алеппо. Правительство Сирийской Арабской Республики сразу же обратилось к Организации Объединенных Наций с просьбой о помощи в расследовании обстоятельств применения в этом городе химического оружия. Оно просило Генерального секретаря направить чрезвы-чайную миссию, которая могла бы оказать сирийскому правительству поддержку в деле расследования обстоятельств применения токсичных химических веществ и установления личности тех, кто их применил. К сожалению, из-за давления, оказанного в Совете Безопасности влиятельными западными государствами, Ге-неральный секретарь смог направить следственную группу во главе с профессо-ром Селльстрёмом только спустя четыре месяца после того, как сирийское пра-вительство обратилось со своей просьбой. Эта миссия Организации Объединен-ных Наций до сих пор не посетила место совершения данного преступления. Это связано с инициированием инцидента в Гуте 21 августа 2013 года; он произошел лишь за несколько часов до того, как миссия профессора Селльстрёма должна была отправиться из Дамаска в Хан-эль-Асаль. Представителям Организации по запрещению химического оружия также не удалось посетить вышеуказанное ме-сто.

В десятках писем, которые Сирийская Арабская Республика направила в адрес Совета Безопасности и Генерального секретаря, содержится важная ин-формация о том, что в распоряжении террористов находятся токсичные химика-ты, и рассказывается об операциях по их доставке в Сирию с территории сопре-дельных государств. Кроме того, на турецкой территории террористами проводи-лись лабораторные испытания, касающиеся использования химических веществ.

Сирийская Арабская Республика неоднократно информировала Совет о том, что Соединенные Штаты, Саудовская Аравия и другие государства контролиро-вали операции по доставке токсичных химикатов на территорию Сирии. При этом Соединенные Штаты и Израиль осуществляли на территории Турции и дру-гих государств обучение террористов по вопросам смешивания, подготовки и бо-евого применения токсичных химикатов. Соединенные Штаты также направили двух американских специалистов по химическому оружию в Сирию, где они про-вели обучение по вопросам смешивания и применения химических веществ для членов Фронта «Ан-Нусра» и связанной с ним группы «Воины Аль-Аксы». В своем письме от 30 мая 2017 года Сирийская Арабская Республика проинформи-ровала Совет о том, что в ходе другого инцидента, произошедшего 23 мая 2017 года, два американских специалиста по химическим веществам в сопровождении двух других специалистов из Кувейта пересекли турецко-сирийскую границу и доставили химические вещества в район Аллани, расположенный у Плотины дружбы. Они проследовали на завод, где производятся ракеты и «адские пушки» (город Саракиб, восточная часть провинции Идлиб). Этот завод расположен под землей на глубине восьми метров и укреплен железобетоном, который проложен сверху трехметровым слоем земли. На территории завода хранятся обширные за-пасы химикатов, газообразного зарина и веществ, используемых при производ-стве химических зарядов. В своем письме от 29 сентября 2017 года Сирийская Арабская Республика проинформировала Совет о том, что 20 августа 2017 года группа американских офицеров, которой командовал некто Фьюл Кин (террори-стическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) назы-вала его Али ас-Сиддик-Абу Ахмад) перевез химические вещества в трех авто-рефрижераторах из районов Сувейдан и Харабиш (провинция Дайр-эз-Заур) в район Иззави, расположенный к югу от Эш-Шаддада, а оттуда доставил их в пан-сионат «Лайф стоун» в провинции Эль-Хасака. 22 августа 2017 года эти вещества были сначала доставлены в пункт Джабаль-Карачук, расположенный в районе Маликия, а оттуда перевезены на американскую авиабазу в Румейлане. Эти мате-риалы прибыли в сопровождении нескольких американских специалистов по хи-мическим веществам, которыми руководил специалист Грунд.

В идентичных письмах от 17 марта 2014 года (S/2014/195) Сирийская Араб-ская Республика проинформировала Совет о том, что некто Хайсам Салахуддин Кассаб перевозил из Турции химические вещества для террористической органи-зации «Ахрар аш-Шам». Он приобрел эти вещества в импортно-экспортной ком-пании «Зарва», расположенной в Болха-Чейлиоглу (вблизи почтового отделения, находящегося на дороге в Козан). Террорист Хайсам Кассаб заказал несколько химикатов, в том числе белый фосфор, красный фосфор, фторид калия, метанол, гидроксиламил изопропила и резорцин, с тем чтобы, как предполагается, вызвать в ряде районов появление клубов белого дыма и затем заявить об их бомбарди-ровке сирийской авиацией. Однако эти вещества были заказаны главным образом для применения в качестве химического оружия.

В своем письме от 4 февраля 2016 года Сирийская Арабская Республика проинформировала Совместный механизм по расследованию Организации по за-прещению химического оружия-Организации Объединенных Наций о так назы-ваемой «зариновой ячейке». Турецкие власти арестовали имевшего двойное си-рийско-турецкое гражданство Нухада Кассаба, который пытался контрабандным путем провезти из Турции в Сирию зарин. Он признался, что разведслужбы Сау-довской Аравии и Турции просили его перевезти газообразный зарин из Ливии в Турцию. Затем он попытался доставить из Турции (через район Искандарун) в Сирию газообразный зарин в бочках с кислотой. Он также признался в сотрудни-честве с группой из семи человек, в числе которых был агент турецкой разведки Мирсал Йилмаз.

Сегодня по-прежнему реализуется подлая политика, в рамках которой Со-единенные Штаты используют террористические группы. Соединенные Штаты снабжают их токсичными химикатами и учат их членов готовить и применять эти вещества в качестве химоружия. Соединенные Штаты также обучают членов террористических групп (например, организация «Белые каски») и жителей под-контрольных им районов тому, как устраивать и снимать на камеру инсцениро-ванные нападения с применением химического оружия. Более того, Соединенные Штаты вместе с Великобританией и Францией поручают Совместному механиз-му по расследованию включать в доклады искаженную информацию и обвинения в адрес сирийского правительства. Мы подчеркиваем, что в таких докладах Сов-местного механизма по расследованию нет ни малейших доказательств того, что сирийское государство применяло химическое оружие. Вместе с тем Соединен-ные Штаты даже не удосужились дождаться публикации докладов миссии по установлению фактов и докладов Совместного механизма по расследованию, прежде чем напасть на военную базу «Шайрат» в апреле 2017 года. Затем 7 апре-ля 2017 года в Думе вооруженные террористические группы устроили очередную инсценировку, произведенную опять же по указке их кураторов из западных стран, прежде всего Великобритании и Соединенных Штатов. Подлинность этой срежиссированной химической атаки была опровергнута очевидцами, которые фигурируют в тех самых видеоматериалах об этом предполагаемом инциденте, инсценированном членами террористической организации «Белые каски», свя-занной с Фронтом «Ан-Нусра». Затем 14 апреля 2018 года Соединенные Штаты, Франция и Великобритания совершили против Сирии очередной акт агрессии. Соединенные Штаты и их сателлиты, включая Францию, Великобританию, Тур-цию, Саудовскую Аравию и Катар, действуют именно так. Вся их политика за-ключается в следующем: сотрудничающие с ними террористические группы, например ИГИЛ, Фронт «Ан-Нусра» и другие связанные с ними террористиче-ские структуры, должны инсценировать инциденты, с тем чтобы эти государства могли нападать на Сирию накануне любого важного заседания, проводимого в Совете Безопасности или в Гааге.

Недавно в нашем письме от 29 мая 2018 года мы проинформировали Совет о том, что террорист Мишаль Идрис аль-Хамаш, который раньше был агентом террористической организации ИГИЛ, а теперь сотрудничает с подразделениями Соединенных Штатов и так называемыми Сирийскими демократическими сила-ми в районе Джадид-Уайдад, перевозил семьи из районов, подконтрольных Си-рийским демократическим силам в провинции Дайр-эз-Заур, на американскую базу, расположенную на территории нефтяного месторождения Джафра. Там их обучали инсценировать инциденты, которые позволяли бы производить впечат-ление того, что обстрелы с применением боеприпасов, начиненных химическими веществами, –– это дело рук военнослужащих Сирийской Арабской Республики. Подготовка этих семей началась 21 мая 2018 года. Американские и курдские си-лы, дислоцированные на вышеуказанной базе, планируют осуществить провока-цию против наших сил, занимающих позиции в окрестностях этого месторожде-ния. Предполагается, что инцидент будет инсценирован в одной из прилегающих к месторождению деревень.

В нашем письме от 29 мая 2018 года мы проинформировали Совет о том, что вооруженные террористические группы, дислоцированные в сельских райо-нах Идлиба и в северной части Хамы, готовились инсценировать химическую атаку. Учебная подготовка происходила на территории Турции в присутствии офицеров разведслужб Соединенных Штатов и других западных государств, ки-норежиссеров, сотрудников организации «Врачи без границ» (в целях недопуще-ния ошибок, бросивших тень на предыдущие постановочные инциденты) и лю-дей, привезенных из сирийских лагерей беженцев. Была поставлена цель –– об-винить в случившемся Сирийскую арабскую армию и повлиять на международ-ное общественное мнение.

Сирийская арабская армия и мирные сирийские граждане пострадали от токсичных химикатов и химического оружия, в том числе газообразного хлора, которые применялись во многих частях Сирии вооруженными террористически-ми группами, такими как ИГИЛ, Фронт «Ан-Нусра» и связанные с ними форми-рования. Эти шаги вписываются в рамки преступной и террористической дея-тельности, которая осуществляется этими организациями в Сирии в частности и в регионе в целом. На сегодняшний день мы направили в адрес Совета Безопас-ности и его специализированных комитетов более 146 писем с подробной ин-формацией о том, что вооруженные террористические группы обладают, произ-водят и применяют токсичные химикаты. К сожалению, в ответ сирийское прави-тельство не получило какой бы то ни было информации о действиях Совета в от-ношении государств, которые помогают этим группам приобретать и применять токсичные химические вещества.

После того как в адрес Совета Безопасности мы направили эти 146 писем, в которых подробно говорилось о том, что вооруженные террористические группы приобретают, изготавливают и применяют токсичные химические вещества, и в которых указывались координаты мест их хранения, а также после того как не-давно в Думе, Хомсе и Дайр-эз-Зауре были обнаружены лаборатории и химикаты, которыми владели и распоряжались террористические группы, мы обязаны за-дать себе ряд вопросов.

Когда Совет Безопасности изучит сотни направленных в его адрес писем с информацией о том, что правительства Соединенных Штатов, Франции, Велико-британии, Саудовской Аравии, Катара, Турции и Израиля по-прежнему обеспе-чивают поддержку, финансирование и вооружение для террористических групп, действующих на территории моей страны, а также снабжают их токсичными хи-микатами?

Сирийская Арабская Республика считает, что после проведения сотен засе-даний об осуществлении резолюций, касающихся оружия массового уничтоже-ния и борьбы с терроризмом, Совету Безопасности пора добросовестно и после-довательно выполнить свою обязанность по поддержанию международного мира и безопасности. Мы должны вновь спросить себя, когда же Совет Безопасности выполнит свою обязанность по привлечению этих государств к ответственности за то, что они предоставляют террористическим группам токсичные химикаты, делятся с ними экспертным опытом, обучают их членов, а также контролируют операции по доставке этих химикатов из-за границы в Сирию и их перевозке в пределах сирийской территории. Своими действиями эти государства нарушают соглашения, регулирующие режим нераспространения оружия массового уни-чтожения, в частности Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении; резолюцию 1540 (2004) Совета Безопасности и резолюции по борьбе с терроризмом. Кроме того, подрываются основы международного мира и безопасности.

Сирийская Арабская Республика вновь подтверждает свою верность букве и духу Конвенции по химическому оружию. С момента своего присоединения к Конвенции в 2013 году Сирия больше не располагает запрещенными токсичными химикатами. В сентябре 2014 года этот факт подтвердила перед членами Совета Безопасности г-жа Сигрид Каг, которая возглавляла Совместную миссию Орга-низации по запрещению химического оружия и Организации Объединенных Наций для ликвидации программы Сирийской Арабской Республики по химиче-скому оружию. Сирия исходит из того, что применение химического оружия –– это аморальное деяние, подлежащее осуждению вне зависимости от места, вре-мени и обстоятельств его применения.

Правительство Сирийской Арабской Республики как направляло, так и про-должит направлять Вам важную информацию о том, что террористические груп-пы планируют совершать против мирного населения ряда сирийских районов нападения с применением химического оружия и затем обвинять в этом сирий-ское правительство. Оно рассчитывает, что в соответствии со своими антитерро-ристическими резолюциями Совет Безопасности срочно примет все необходимые серьезные меры и, в частности, предпримет незамедлительные шаги в отноше-нии государств, которые поддерживают, покрывают и финансируют эти воору-женные террористические группы.

Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве доку-мента Совета Безопасности.