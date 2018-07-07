شبكة فولتير

الأكراد الموالون للولايات المتحدة ضد المسيحيين العراقيين والسوريين

شبكة فولتير
+

فرضت حكومة إقليم كردستان العراق ضريبة إسلامية على الشركات التي يملكها مسيحيون.

ظهر في أواخر حزيران-يونيو أن 80% من سكان مدينة عنكاوا (محافظة أربيل)، هم من المسيحيين. هذه الضريبة تتطابق مع الجزية سابقا، وهي الضريبة المحصلة من المسيحيين لعدم إلزامهم بالخدمة في الجيش.

وعلى الرغم من التنديد منذ البداية بمبادرة سلطات المدينة هذه، إلا أن هذه الضريبة امتدت لتشمل مدينة سيميل.

بالتزامن مع ذلك، غزت وحدات حماية الشعب الكردية YPG ( المدعومة من الولايات المتحدة، وإسرائيل، وفرنسا) واحتلت بلدتين مسيحيتين في سوريا، هما تل الجزيرة، وتل باز (على نهر الخابور).

وفي السنوات الثلاث الأخيرة، استبدلت وحدات حماية الشعب (YPG) بالقوة معلمي المدارس المسيحية في شمال سوريا. وٌأجبر الأطفال على التخلي عن اللغة العربية، واعتماد المناهج التي تٌدًرس من قبل مدرسين أكراد أجانب، باللغة الكردية [1].

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

المستندات المرفقة

 
مرسوم حكومة إقليم كردستان العراق، محافظة أربيل، القاضي بفرض الجزية على الشركات المملوكة من قبل
(PDF - 536.1 كيلوبايت)
 

[1] “الولايات المتحدة وإسرائيل تباشران استعمار شمال سورية”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015, www.voltairenet.org/article1...

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

يمكنكم إعادة نشر مقالات شبكة فولتير شرط ذكر المصدر وعدم التعديل فيها أو استخدامها لتحقيق الربح التجاري (رخصة CC BY-NC-ND).

مصادر : “الأكراد الموالون للولايات المتحدة ضد المسيحيين العراقيين والسوريين”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 7 تموز (يوليو) 2018, www.voltairenet.org/article201879.html

Soutenir le Réseau Voltaire

Vous utilisez ce site où vous trouvez des analyses de qualité qui vous aident à vous forger votre compréhension du monde. Ce site ne peut exister sans votre soutien financier.
Aidez-nous par un don.

كيف تشارك في شبكة فولتير؟

إن جميع القيمين على الشبكة هم من المتطوعين.
-  المترجمون المحترفون: . يمكنك المشاركة عبر ترجمة المقالات

زمن ترامب
زمن ترامب
بقلم تييري ميسان
ما يبتغيه كوشنر وترامب للفلسطينيين
ألمانيا، وما أدراكم
ألمانيا، وما أدراكم
بقلم تييري ميسان