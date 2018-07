Våpnene til opprørerne i Deraa

Den 3. juli 2018 viste den syriske arabiske hæren pressen reservelagrene som de hadde overtatt fra motstanderne i Deraa regionen. (Se videoen under).

Den vestlige presse kaller disse styrkene for «opprørere» som kjemper for demokrati. Dette er i motsetning til syrerne som ikke romantiserer dem. Selv om noen av av disse krigerne hevder at de nylig har sluttet seg til den «Frie Syriske Hæren», anser syrerne disse som jihadistiske medlemmer i Al Qaida og IS (også kjent som Daesh og det Islamske Emiratet). Uansett har disse individene nå avsluttet Sharialoven som grunnlaget for styret av de områdene de har kontrollert.

Vi legger merke til de høye kvalitet det er på våpnene deres og den overfloden de hadde av slike.