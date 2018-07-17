Президент Трамп пригласил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в посольство США в Брюсселе и публично отчитал его за неспособность обеспечить политическую сплочённость Альянса.

После 20 января с прибытием в Белый дом сторонника промышленного капитализма мировой порядок испытывает глубокие изменения в ущерб сторонникам финансового капитализма. Империализм, который до сих пор слепо защищался всеми президентами США до такой степени, что его отождествляли с их внешней политикой, теперь опирается на бюрократов, в первых рядах которых фигурирует администрация НАТО и ЕС.

Дональд Трамп действует согласно предвыборным обещаниям, и его действия предсказуемы. Но его способность изменить систему совершенно непредсказуема. Пока его не убили, как Джона Кеннеди, и не вынудили уйти в отставку, как Ричарда Никсона [1], он продолжает идти своим путём, делая два шага вперёд и один шаг назад.

На Западе забыли, что главной задачей депутатов является контроль правительств государств, которыми эти правительства управляют. Однако постепенно в силу «единообразия мышления» народные избранники превратились в чиновников, а государства - в административные диктатуры. Конфликт между президентом Трампом и чиновниками предыдущих администраций есть, по сути, просто попытка возврата к норме. Но по масштабу этот конфликт сравним с конфликтом двух правительств Франции во время Второй мировой войны [2].

Обжёгшись на саммите НАТО 25 мая 2107 г., на котором Дональд Трамп сделал борьбу с терроризмом одной из целей альянса, и на саммите «Большой Семёрки» 8 и 9 июня 2018 г., когда Дональд Трамп отказался подписать заключительную декларацию, администрация НАТО предприняла попытку защитить свои имперские устремления.

• Во-первых, накануне саммита совместно с коллегами из ЕС была подписана совместная декларация [3]. Этим была подтверждена субординация ЕС по отношению к НАТО согласно статье 42 Маастрихтского договора. Декларацию подписали председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Родители поляка Туска во время холодной войны тайно работали на НАТО, а Юнкер - бывший руководитель спецслужб Альянса в Люксембурге (Гладио) [4]. Европейские чиновники почувствовали угрозу после того, как спецпредставитель Дональда Трампа Стив Беннон приехал в Италию, чтобы поддержать создание правительства с нескрываемой целью подрыва Европейского союза.

• Во-вторых, администрация НАТО подписала черновик совместной декларации перед саммитом, а не после его окончания [5]. Следовательно, вопрос об антироссийской доктрине не ставился.

Зная, какая западня ему была уготована, Дональд Трамп решил применить против чиновников обходной манёвр. В то время, когда все участники готовились к полемике о недостаточности финансирования союзниками усилий по ведению совместной войны, Дональд Трамп подверг сомнению основу существования Альянса – угрозу со стороны России и необходимости защиты от неё.

Пригласив в посольство США генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, он в присутствии прессы заявил, что Германия питает свою экономику газом своего российского «друга» и в то же время требует защиты от российского «врага». Указав на это противоречие, он вопрос финансирования отодвинул на второй план, хотя и не забыл о нём. Но главное, что за неделю до своей встречи с Владимиром Путиным длинный список обвинений против России, содержавшихся во вступительной декларации, он сделал бессмысленным.

В противоположность комментариям в СМИ, это замечание президента Трампа было направлено не столько против Германии, сколько против самого Столтенберга. Оно свидетельствует о неспособности этого высокопоставленного чиновника, управляющего НАТО, задаться вопросом о смысле существования Альянса.

Но на этом борьба между Белым домом и Брюсселем [6] не заканчивается.

С одной стороны, НАТО одобрила создание двух центров совместного управления (в Ульме (Германия) и Норфолке (США)) … и увеличение численности персонала на 10%. К тому же Европейский союз недавно создал «Постоянную структурную кооперацию» (объёмная программа стоимостью 6,6 миллиардов евро), а Франция добавила к этому «Европейскую инициативу вторжения» (программа ведения операций). В противоположность заявлениям о европейской независимости, обе эти структуры подчинены Маастрихтскому договору и, следовательно, находятся на службе НАТО. Они ещё более усложняют европейскую бюрократию к великому удовлетворению высокопоставленных чиновников.

С другой стороны, президент Трамп осторожно начал дискуссии со своим российским коллегой по отводу от линии фронта войск России и НАТО.