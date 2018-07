Das Weiße Haus lehnt den russischen Vorschlag ab, gegenseitige Verhöre zu ermöglichen

Auf dem Helsinki Gipfel schlug der russische Präsident Wladimir Putin seinem amerikanischen Amtskollegen Donald Trump vor, den Verdacht der Einflussnahme auf die US-Wahl von 2016 zu klären. Er schlug vor, dass eine US-Rechtshilfe-Kommission auf russischen Boden komme, um die von den USA verdächtigten Bürger zu verhören, während eine russische Kommission in die Vereinigten Staaten käme, um die Staatsbürger zu verhören, die Russland verdächtigt, in den Browder-Fall verwickelt zu sein.

Übersetzung

Horst Frohlich



