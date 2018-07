Irán presenta denuncia contra Estados Unidos en La Haya

La República Islámica de Irán presentó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya una denuncia contra los Estados Unidos de América el 16 de julio de 2018.

La Corte Internacional de Justicia (CJI), también conocida como Tribunal Internacional de Justicia o simplemente como el Tribunal o la Corte Internacional de La Haya, es el órgano judicial interno de la ONU, el único con jurisdicción para dirimir los litigios entre los Estados miembros de esa organización internacional.

Teherán estima que las sanciones que Washington ha decretado contra Irán después de la retirada de Estados Unidos del acuerdo 5+1 (JCPOA) viola los artículos IV 1), VII 1), VIII 1), VIII 2), IX 2) y X 1) del Tratado bilateral de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares del 15 de agosto de 1955.



Application Instituting Proceedings (Pdf)

Request for the Indication of Provisional Measures (Pdf)

Texto (en inglés) del Tratado bilateral de 1955 (Pdf)