Al-Abadi erklærer unntakstilstand i Irak

I demonstrasjonene som har funnet sted i det sørlige Irak fordømmes regjeringen for at den ikke klarer å få på plass helt nødvendige tjenester som den skulle ha garantert.

Sist helg erklærte statsminister Haider al-Abadi unntakstilstand for å unngå at at protestene også skulle bryte løs i hovedstaden.

Protestene startet som et krav om elektrisistet. Nå er det mellom 45 og 48 grader celsius i det sørlig Irak. Det er ikke mulig å arbeide i denne temperaturen uten aircondition.

Mangelen på drikkevann fører også til at demonstrasjonene får økt oppslutning. Også nærværet av arbeidere fra andre land innen olje/gass-sektoren samtidig som arbeidsledigheten er på det høyeste, bidrar til oppslutningen. Sist og ikke minst er kampen mot korrupsjonen som dominerte valget nylig et viktig krav blant demonstrantene.